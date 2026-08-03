Srebrni 'vatreni' prodao dionice i zaradio dodatno bogatstvo!

Nekadašnji hrvatski reprezentativac Milan Badelj gotovo je u potpunosti izašao iz vlasničke strukture kompanije The Garden Collective, nekadašnjeg The Garden Breweryja, u koju je prije nekoliko godina uložio kao jedan od investitora.

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Prema obavijesti objavljenoj na Zagrebačkoj burzi, Badelj je 28. srpnja prenio 5656 redovnih dionica s pravom glasa na Gorana Horvata, predsjednika Uprave KPMG-a za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Time je njegov udio u glasačkim pravima pao sa 7,55 posto na svega 0,00133 posto, što znači da je, prema dostupnim podacima, u svom portfelju zadržao tek jednu dionicu društva, prenosi Lider Media.

Istodobno je Goran Horvat ovom transakcijom povećao svoj udio na 7,54606 posto glasačkih prava te se svrstao među najveće pojedinačne dioničare The Garden Collectivea. Horvat je dugogodišnji predsjednik Uprave KPMG-a za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, jedne od vodećih svjetskih kompanija za reviziju, porezno i poslovno savjetovanje.

The Garden Collective, koji je godinama poslovao pod nazivom The Garden Brewery, jedna je od poznatijih hrvatskih craft pivovara. Osim proizvodnje piva, kompanija posluje i u području ugostiteljstva te organizacije događanja, a posljednjih je godina provela rebranding i promijenila naziv društva. Dionice tvrtke uvrštene su na Zagrebačku burzu.

Vrijednost transakcije nije objavljena, a iz službene obavijesti nije vidljivo je li riječ o klasičnoj kupoprodaji ili drugom obliku prijenosa dionica. Objavljena informacija odnosi se na promjenu udjela u glasačkim pravima, u skladu s pravilima Zagrebačke burze.

Badelj je sredinom 2025. godine, nakon završetka karijere, prodao malo manje od 11.000 dionica investicijskom društvu Fargo Capital Partners, koji je prema podacima na burzi platio dionicu po dogovorenoj cijeni od 120 eura. Bivši reprezentativac je 2021. godine postao dioničar Garden Breweryja.

U karijeri je igrao za Dinamo, Lokomotivu, Hamburg, Fiorentinu, Lazio i Genou. Za Hrvatsku je odigrao 55 utakmica i zabio dva gola, a bio je dio reprezentacije u Rusiji koja je osvojila povijesno srebro.