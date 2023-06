'Sredozemnu medvjedicu želimo vratiti u Jadran, ne mora baš svaki turist ući u svaku špilju...'

Dina Levačić u Splitu predstavila projekt "Bit' u moru", plivački izazov kojim želi podići svijest o dvije na oko različite, ali povezane i važne teme, brigu o mentalnom zdravlju te očuvanje sredozemne medvjedice i njenih staništa. Riječ je o trodnevnom događaju, prvoga dana Dina će preplivati udaljenost od 25 km između Visa i Komiže a start i cilj će ovisiti o vremenskim uvjetima. Drugi dan će biti predavanja i radionice otvorene za javnost u suradnji s udrugom Biom i Geopark Viški Arhipelag a teme predavanja su mentalno zdravlje i sredozemna medvjedica. Također, taj dan će se oslikavati mural posvećen sredozemnoj medvjedici u Visu. Treći dan Dina Levačić će otplivati s Darkom Hrenom i Domagojem Jakopovićem Ribafishem od rta Stupišće do Medvjeđe špilje na Biševu (oko 7 km) kako bi pokazali da je plivanje na otvorenom sport kojim se svatko može baviti u skladu sa svojim mogućnostima.

Foto: Tomislav Kraljek





- Sredozemna medvjedica je oduvijek poznata vrsta na Mediteranu. Postoje zapisi još iz antičkog doba o toj vrsti koja je na žalost iz Jadrana gotovo nestala. Održala se u Grčkoj, odakle se pomalo opet širi, i očekujemo da se vrati i u Jadran. Ali da bi se vratila mi joj moramo ostaviti dovoljno prostora, zaklonjene špilje i plaže na kojima je se neće uznemiravati – kazao je Ivan Budinski iz Udruge Biom.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Povezanost Dine i Visa postoji već dugi niz godina, još kao mala plivala je maraton od otočića Hosta do Visa... A priča s medvjedicom krenula je spontano.

- Njen nadimak je 'Morski čovik', a kako ja dosta vremena provodim u moru odlučila sam se priključiti projektu. U zadnje vrijeme povezanost mentalnog zdravlja i prirode je u velikom fokusu, tako da se sredozemna medvjedica pokazala kao idealna maskota ovoga projekta. Baš je nedavno viđena kod Dubrovnika, kao da je to bio neki znak da krenemo u ovaj projekt i da zaželimo povratak sredozemne medvjedice u Jadran. Zbog toga smo za zadnji dan izabrali plivanje od Stupišća do Medvjeđe šilje na Biševu, jedne od lokacija na kojoj su medvjedice dolazile u miru donijeti na svijet svoje mlade. Pokušat ćemo očuvati i zaštiti to stanište... - kazala je Dina Levačić.

Foto: Institut Plavi svijet





Darko Hren iz odsjeka za psihologiju na Filozofskom fakultetu u Splitu kazao je kako je u jednom životno razdoblju otkrio plivanje u hladnom moru te kako mu je to pomoglo, pogotovo od kad je počeo plivati s Dinom.

- Kroz to iskustvo sam spoznao vrijednost plivanja, a onda, kao psiholog i znanstvenik sam se zainteresirao za sport koji nosi brojne dobrobiti. U biti, dio koji mi je važan je to povezivanje mentalnog zdravlja, prirode i sredozemne medvjedice kao simbola očuvanja okoliša. Štiteći prirodu i stvarajući stanište za sve vrste činimo stanište boljim i za čovjeka i njegovo psihološko zdravlje.

Foto: Dalmacija Danas

Ivan Budinski otkrio je kako je zadnji potvrđeni kontakt s medvjedicom onaj iz Dubrovnika jer je snimljena mobitelom.

- Imamo još nepotvrđenih događanja, recimo u Novigradskom moru znaju doći vidre iz Zrmanje pa ih ljudi zamjene. Jedna stara jedinka je boravila u Istri i tamo je uginula od starosti, ali mlađe jedinke, koje sigurno dolaze u Jadran, neće se same zadržati, one traže partnere, društvo, obilaze velika područja i vraćaju se u Jonsko more gdje su najveće populacije najbliže nama.

Foto: čitateljica 24sata

Ono što mi kao ljudi možemo napraviti je da ih ne diramo i ne uznemiravamo, ne mora baš svaki turist ući u baš svaku špilju u svako doba godine, ostavimo jedan dio prirode i za divlje životinje. Medvjedice mogu živjeti i među ljudima, samo je moramo prestati proganjati i ubijati, kao što smo to radili nekad davno. Kad ih prestanemo proganjati, one će se prilagoditi i živjeti nesmetano u neposrednoj blizini ljudi...