Sretno, momci! Hrvatski skijaši u Gurglu idu po nove bodove. Evo gdje i kada gledati utrku

Piše Luka Tunjić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
3
Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Gurgl je jedna od najnovijih staza u Svjetskom kupu, prošle je sezone održana prva utrka na ovom zimovalištu, a startna kućica bit će smještena na nadmorskoj visini od 2475 metara uz vertikalni pad od 210 metara i nagib od 62 posto

Subota je rezervirana za muški slalom, a nedjelja za ženski. Iako Gurgl nije ostao u lijepom sjećanju našim muškim predstavnicima, imat će novu šansu. 

Filip Zubčić: 'Zrinka Ljutić me spasila! Glava mi je bila puna'
Filip Zubčić: 'Zrinka Ljutić me spasila! Glava mi je bila puna'

Naime, Filip Zubčić i Istok Rodeš nisu osvajali bodove na toj stazi, dok je Samuel Kolega završio 16. Nakon dobrog otvaranja sezone u Leviju, Kolega i Zubčić žele prenijeti formu i na austrijski snijeg. 

Gurgl je jedna od najnovijih staza u Svjetskom kupu, prošle je sezone održana prva utrka na ovom zimovalištu, a startna kućica bit će smještena na nadmorskoj visini od 2475 metara uz vertikalni pad od 210 metara i najveći nagib od 62 posto. Staza je duga 548 metara i okružena je visokim alpskim vrhovima.

Zubčić se u ukupnom poretku skijaša nalazi na diobi 18. mjesta s 29 bodova, dok je Kolega na diobi 30. mjesta s 15 bodova. Vodeći su Marco Odermatt i Lucas Pinheiro Braathen, a kompletnu listu pogledajte OVDJE.

U subotu je utrka skijaša s prvom vožnjom od 10.30 sati, dok je drugi lauf od 13.30 sati. U nedjelju u istim terminima održat će se ženska utrka, a prijenosi će biti na programu HRT 2.

