Sretno, momci! Hrvatski skijaši u Gurglu idu po nove bodove. Evo gdje i kada gledati utrku

Subota je rezervirana za muški slalom, a nedjelja za ženski. Iako Gurgl nije ostao u lijepom sjećanju našim muškim predstavnicima, imat će novu šansu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:18 Filip Zubčić: 'Zrinka Ljutić me spasila! Glava mi je bila puna' | Video: Hrvatski skijaški savez

Naime, Filip Zubčić i Istok Rodeš nisu osvajali bodove na toj stazi, dok je Samuel Kolega završio 16. Nakon dobrog otvaranja sezone u Leviju, Kolega i Zubčić žele prenijeti formu i na austrijski snijeg.

Gurgl je jedna od najnovijih staza u Svjetskom kupu, prošle je sezone održana prva utrka na ovom zimovalištu, a startna kućica bit će smještena na nadmorskoj visini od 2475 metara uz vertikalni pad od 210 metara i najveći nagib od 62 posto. Staza je duga 548 metara i okružena je visokim alpskim vrhovima.

Zubčić se u ukupnom poretku skijaša nalazi na diobi 18. mjesta s 29 bodova, dok je Kolega na diobi 30. mjesta s 15 bodova. Vodeći su Marco Odermatt i Lucas Pinheiro Braathen, a kompletnu listu pogledajte OVDJE.

U subotu je utrka skijaša s prvom vožnjom od 10.30 sati, dok je drugi lauf od 13.30 sati. U nedjelju u istim terminima održat će se ženska utrka, a prijenosi će biti na programu HRT 2.