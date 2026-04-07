ODLAZAK VELIKANA

Srna i Lucescu zajedno su gradili Šahtar, a doveli su i dva Hrvata

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 2 min
Srna je kao kapetan podigao trofej namijenjen osvajaču Europske lige 2009. godine, a s Lucescuom je osvojio osam puta ukrajinsko prvenstvo, uz mnoge Kupove i Superkupove

Mircea Lucescu je preminuo. Radi se o istinskoj legendi ukrajinskog Šahtara, a poseban odnos s njim imao je Darijo Srna

Naime, Lucescu je bio trener Šahtara od 2004. do 2012., a kroz cijelo to vrijeme je Srna bio kapetan momčadi. Zajedno su stvarali povijest, a Srna je više puta govorio da mu je Lucescu više od samog trenera. 

- Bio je naš učitelj ne samo u nogometu nego i u životu - rekao je Hrvat jednom prilikom. 

Srna je kao kapetan podigao trofej namijenjen osvajaču Europske lige 2009. godine, a s Lucescuom je osvojio osam puta ukrajinsko prvenstvo, uz mnoge Kupove i Superkupove. Lucescu se etablirao kao sinonim za Šahtar, a Srna je u to vrijeme bio predvodnik i vođa na travnjaku. 

Hrvat je kasnije postao sportski direktor ukrajinskog kluba, a nakon što se Lucescu razbolio, Srna mu je poslao poruku podrške. 

- On je snažan čovjek, ima snažno srce, vjerujem da će prebroditi ovu situaciju. Neka mu Bog pomogne da se oporavi - govorio je legendarni "vatreni". 

Uz Srnu je i Stipe Pletikosa igrao za Šahtar pod vodstvom Lucescua. Bivši golman "vatrenih" igrao je za ukrajinski klub od 2003. do 2007., uz to što je jednu sezonu proveo na posudbi u Hajduku. 

Eduardo Da Silva također je pojačao Šahtar u vremenu Lucescua i to 2010. Igrao je za momčad do 2014., a nakon godine dana u Flamengu se opet vratio 2015. i odigrao posljednju Lucescuovu sezonu u klubu. 

U svakom slučaju, put Darija Srne i Mircee Lucescua isprepletao se u Šahtaru kroz 12 godina. Zajedno su ostvarili velike uspjehe, a u ukrajinskom klubu će obojicu pamtiti po velikim stvarima. 

