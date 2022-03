Pitaju me ljudi zar nismo znali da će se to dogoditi. Nismo, znao je to samo jedan čovjek, započeo je bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna za Sportske novosti nakon što se iz ratnog Kijeva vratio u Hrvatsku.

Tamo je već bio domaći s obzirom na staž u Ukrajini, ali trenutna situacija primorala ga je na povratku kući. A svi su vjerovali da do toga neće doći...

- Kad je sve krenulo u srijedu u 4.15 ujutro odmah sam se probudio i shvatio što se događa. Nazvao sam dva prijatelja Hrvata, brže-bolje otišao u naš hotel, te smo krenuli u akciju dovođenja naših stranaca klubu. Uskoro smo ih sve okupili - objašnjava Dario i govori kako su tad uslijedili pozivi ambasadama.

Kako kaže, imao je mogućnost otići privatnim automobilom kao i cijeli stručni stožer, ali su odlučili ostat s kolegama i prijatejima iz kluba koji su Brazilci te u tim trenutcima nisu imali izlaz. No, onda se sjetio i okrenuo broj u imeniku...

- Nazvao sam predsjednika UEFA-e Aleksandera Čeferina, nazvao sam ga osobno. Naš klub s njima imao dobre odnose, upoznao sam ga, osjetio da je ispravan čovjek i kad sam vidio da nemamo izlaza sjetio sam se njega. “Predsjedniče, pomozite nam, trebamo vas”, tako sam mu se obratio, u jednom trenutku sam i zaplakao. I Čeferin je odmah poduzeo sve, pretpostavljam i više od toga, zvao bi i usred noći tražeći rješenja. Zauzeo se za naše igrače i njihove obitelji kao da su njegova djeca u pitanju, ne znam koga je sve zvao i što je radio, ali bili smo u stalnom kontaktu i uvjeravao me da će pronaći rješenje pod bilo koju cijenu, ali da nas neće ostaviti na cjedilu

Nakon dodatnih upozorenja ipak je sjeo u auto i krenuo put Mađarske, a Čeferina je spojio s Juniorom Moraesom te su Brazilci kasnije otišli na vlak za Italiju, dok je Dario stigao kući. Domaći igrači ostali su raštrkani po Ukrajini koju ni ne smiju napustiti po zakonu, a sad je najbitnije da se završi rad i prekinu ljudske žrtve...