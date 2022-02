Napad Rusije na Ukrajinu zatekao je i brojne hrvatske bivše i sadašnje sportaše. Igor Jovićević, Darijo Srna, Ognjen Vukojević... Samo su neki od njih, koji su čekali reakciju hrvatskog veleposlanstva i povratak u Hrvatsku.

- Poznavajući sebe, uvijek sam bio prvi u liniji. Nema šanse da prvi napustim ovaj brod. Ovo je moja, naša druga država, dat ćemo sve od sebe da bude mir i da ne širimo paniku. Zahvalio bih se svim ljudima koji šalju poruke i zovu - rekao je Darijo Srna u četvrtak pa dan kasnije ipak napustio Kijev.

U petak kasno navečer vratio se i Ognjen Vukojević.

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac bio je pomoćnik kijevskog Dinama, a ruski napad natjerao ga je na bijeg.

- Sve je nesigurno. Vidite i sami što se događa. 20 sati puta i evo, hvala Bogu, tu sam. Ali, tamo su ostali moji igrači, moji prijatelji, cijeli život sam tamo. Jedva čekam da se vratim, ali u mirnu Ukrajinu - rekao je Vukojević po dolasku u zagrebačku zračnu luku.

Tamo ga je, između ostalih, dočekao i novinar Andrija Jarak.

- Moj dragi prijatelj Ognjen Vukojević danima i tjednima, nesebično je pomagao kolegama, hrvatskim novinarima u Kijevu. Prije pet minuta sletio je u Zagreb nakon cjelodnevne avanture od Ukrajine preko Moldavije. Dobrodošao - napisao je Jarak na Facebooku kao jedan od prvih koji je Vukojevića vidio nakon povratka u Hrvatsku.

- U trenutku napada bili smo u trening kampu, ali već smo znali da je to neizdrživo. Vratili smo se s priprema iz Turske, a kad vas u pet ujutro probude eksplozije i sirene.... To smo već prošli u Hrvatskoj, a sada drugi put. Vjerujem da to više nikad neću doživjeti - rekao je Vukojević.

Vukojević je iz Kijeva stigao automobilom preko Moldavije do Rumunjske, odakle je avionom letio za Zagreb. Još jutros se nalazio u kampu u Kijevu, a sada je, srećom, na sigurnom. Za razliku od stotina tisuća Ukrajinaca...