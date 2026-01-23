Srna: Ova pobjeda je za Šipića koji je danas dobio kćerkicu

Hrvatska je pobijedila Island 30-29 u prvom kolu druge faze Europskog prvenstva. Bila je to ključna utakmica jer smo u drugi krug prošli bez bodova. Sada smo se vratili na pravi kolosijek i ponovno stekli samopouzdanje.

Za najboljeg igrača utakmice proglašen je Zvonimir Srna, koji nas je u prvom dijelu nosio sa šest pogodaka. Na kraju je po učinku bio još bolji Mateo Maraš sa sedam golova. Ono što brine jest stanje kapetana Ivana Martinovića, koji se ozlijedio u drugom poluvremenu.

- Želim zahvaliti navijačima koji su bili predivni. Bila je to teška utakmica za nas. U prvom poluvremenu igrali smo odlično i stvarali prilike, ali u drugom smo se mučili. Imali smo pritisak rezultata jer su nas stalno sustizali. Bilo je psihički i fizički jako teško. Nadam se da s Martinovićem nije ništa ozbiljno. Pohvale Slaviću koji je, iako ozlijeđen, obranio ključnu loptu. Ova pobjeda je za Šipića, koji danas nije s nama, a postao je tata. Čestitam mu u ime cijele ekipe - rekao je Srna za RTL.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U napadu nije bilo pogrešaka kao u prethodnim utakmicama?

- Prvo poluvrijeme napad je bio odličan, u drugom je izgledalo kao mučenje, ali dogovorili smo se da im ne damo loptu u ruke, makar bili minutu i pol u napadu i šutirali pod pasivnim. To je danas bio izričit dogovor i takva je bila taktika.

Ova hrvatska reprezentacija najbolje funkcionira pod pritiskom?

- Ovo je bila iznimno stresna utakmica i veliki pritisak rezultata. Vodili smo, oni su nas stizali. Navikli smo na to, kao i navijači. Sada slijedi Švicarska.

Sve je u našim rukama. Sa Švicarskom smo igrali dvije prijateljske utakmice u listopadu.

- Znamo što igramo, znaju oni nas. Nema skrivanja. Ritam je težak, igra se svaka dva dana. Prvo se moramo odmoriti, a zatim analizirati. Oni puno igraju sedam na šest i drukčiji su od svih protivnika s kojima smo dosad igrali. Taktički su jako dobro posloženi. Siguran sam da ćemo se dobro pripremiti.

Jeste li svladali najtežeg protivnika u drugom krugu?

- Nije najteži. Svaka utakmica je teška. Nemamo pravo na kiks - zaključio je Srna.