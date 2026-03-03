Važna pobjeda Nexea! Našičani i dalje u igri za prolazak u EL...

Rukometaši Nexea ostvarili su važnu pobjedu u Danskoj porazivši Fredericiju sa 33-26 čime su ostali u igri za plasman u play-off Europske lige. Podsjetimo, pobjednici skupina izborit će direktan plasman u četvrtfinale, dok drugo i treće mjesto vodi u play-off za četvrtfinale.

Nakon poraza od Fredericije u Našicama 33-34, Nexe nije imao previše prostora za kalkulacije u susretu petog kola. Pobjeda je bila imperativ za ostanak u igri za prolaz. Hrvatski sastav je već nakon prvog poluvremena imao pet razlike (21-16), a u nastavku susreta je vrlo brzo poveo sa sedam razlike i do kraja susreta održavao veliku prednost.

Nexe su do slavlja predvodili Ivan Barbić s osam golova, te Marko Moslavac, također s osam golova, svih osam sa sedam metara. Kod domaćina najefikasniji su bili Fredrik Mossestad sa šest i Martin Bisgaard s pet golova.

U drugom susretu iz ove skupine Hannover-Burgdorf je pobijedio Kadetten Schaffhausen sa 31-27 osiguravši prvo mjesto u skupini. August Pedersen je predvodio pobjednički sastav s devet golova, koliko je zabio i Odinn Rikhardsson na suprotnoj strani. Hannover-Burgdorf vodi s osam bodova, Nexe je drugi sa četiri boda koliko imaju i Fredericia i Kadetten Schaffhausen. U zadnjem kolu Nexe će dočekati Hannover, dok se u drugom susretu sastaju Kadetten i Fredericija.