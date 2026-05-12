Obavijesti

Sport

Komentari 9
ODABIR BIVŠEG KAPETANA

Srna složio momčad za Svjetsko prvenstvo. Nema Baturine?!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 4 min
Srna složio momčad za Svjetsko prvenstvo. Nema Baturine?!
Foto: Transfermarkt

Darijo Srna objavio popis za SP 2026. i šokirao fanove! Gdje su Baturina i Beljo? Srnin prijedlog podijelio navijače, no svi su se složili: Hvala Bogu da nije izbornik

Admiral

Uoči službene objave popisa za Svjetsko prvenstvo 2026. idući ponedjeljak, legendarni kapetan "vatrenih" Darijo Srna ponudio je svoju viziju momčadi. Njegov odabir, koji je objavila popularna stranica Transfermarkt, potaknuo je žustru raspravu među navijačima, a mnogi su primijetili izostanak nekoliko ključnih mladih imena.

POGLEDAJTE GALERIJU: Srnina luksuzna vila

24SATA Dubrovnik: Kuća Darija Srne u Lozici 24SATA Dubrovnik: Kuća Darija Srne u Lozici Dubrovnik: Dobro raspoloženi supružnici Srna na Stradunu nazdravili Staroj godini
45
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Srna, koji je za Hrvatsku odigrao 134 utakmice i predvodio je kao kapetan na velikim natjecanjima, složio je popis od 26 igrača. Grafika objavljena na Transfermarktu, stranici poznatoj po procjenama tržišnih vrijednosti igrača, uz svako ime navodi i procijenjenu cijenu. Na Srninom popisu tako se nalaze veterani poput Luke Modrića (procijenjen na četiri milijuna eura), Ivana Perišića (1,3 milijuna eura), ali i Domagoja Vide (600.000 eura), koji se već oprostio od reprezentacije. Pozvao bi i Marcela Brozovića, koji je također završio reprezentativnu avanturu, baš kao i Marka Livaju.

Uz njih, okosnicu Srnina popisa čine skuplji i mlađi talenti poput Joška Gvardiola, čija je vrijednost procijenjena na 70 milijuna eura, i Luke Vuškovića (60 milijuna eura). Srna je uvrstio i Luku i Petra Sučića, kao i Marija i Marca Pašalića. No Srnin odabir nije prošao bez kritika. Upravo suprotno, komentari ispod objave brzo su se ispunili pitanjima i negodovanjem.

Najviše polemike izazvao je izostanak Martina Baturine, mladog veznjaka, ali i napadača poput Igora Matanovića i Diona Drene Belje. Kao trećeg golmana bi, pak, vodio Nikolu Čavlinu, koji nema nijedan nastup za Como ove sezone, a uvrstio je i Dominika Prpića, koji igra na kapaljku u Portu, kao i Lazijeva Tomu Bašića, koji nema nijedan nastup za "vatrene". Vodio bi i još jednog debitanta, Dinamova Niku Galešića.

"Gdje je Martin Baturina?", "Baturina?? Matanović?? Beljo??", samo su neki od komentara koji su se ponavljali, dok je jedan korisnik bio još izravniji: "Hvala Bogu da Srna nije izbornik". Objava Darija Srne jasno je pokazala koliko su navijači strastveni kada je riječ o hrvatskoj reprezentaciji. Rasprava koju je pokrenuo služi kao odličan uvod u slatke muke koje čekaju pravog izbornika pri konačnom odabiru putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 9
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a 13. svibnja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka
LOŠE VIJESTI

Veliki pad Hrvatske na Uefinoj ljestvici, evo što to znači za Dinamo i put u Ligu prvaka

HNL je 23. liga Europe po koeficijentu, a to je najniža pozicija na kojoj se nalazi liga nalazi još od sezone 2009./10. kada smo biti tek 27.
VIDEO Millwall - Hull 0-2: Jakir je izborio finale doigravanja!
NA KORAK DO PREMIERSHIPA

VIDEO Millwall - Hull 0-2: Jakir je izborio finale doigravanja!

MILLWALL - HULL 0-2 Sergej Jakirović izborio je finale doigravanja golovima Belloumija i Gelhardta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026