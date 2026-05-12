Srna složio momčad za Svjetsko prvenstvo. Nema Baturine?!

Uoči službene objave popisa za Svjetsko prvenstvo 2026. idući ponedjeljak, legendarni kapetan "vatrenih" Darijo Srna ponudio je svoju viziju momčadi. Njegov odabir, koji je objavila popularna stranica Transfermarkt, potaknuo je žustru raspravu među navijačima, a mnogi su primijetili izostanak nekoliko ključnih mladih imena.

Srna, koji je za Hrvatsku odigrao 134 utakmice i predvodio je kao kapetan na velikim natjecanjima, složio je popis od 26 igrača. Grafika objavljena na Transfermarktu, stranici poznatoj po procjenama tržišnih vrijednosti igrača, uz svako ime navodi i procijenjenu cijenu. Na Srninom popisu tako se nalaze veterani poput Luke Modrića (procijenjen na četiri milijuna eura), Ivana Perišića (1,3 milijuna eura), ali i Domagoja Vide (600.000 eura), koji se već oprostio od reprezentacije. Pozvao bi i Marcela Brozovića, koji je također završio reprezentativnu avanturu, baš kao i Marka Livaju.

Uz njih, okosnicu Srnina popisa čine skuplji i mlađi talenti poput Joška Gvardiola, čija je vrijednost procijenjena na 70 milijuna eura, i Luke Vuškovića (60 milijuna eura). Srna je uvrstio i Luku i Petra Sučića, kao i Marija i Marca Pašalića. No Srnin odabir nije prošao bez kritika. Upravo suprotno, komentari ispod objave brzo su se ispunili pitanjima i negodovanjem.

Najviše polemike izazvao je izostanak Martina Baturine, mladog veznjaka, ali i napadača poput Igora Matanovića i Diona Drene Belje. Kao trećeg golmana bi, pak, vodio Nikolu Čavlinu, koji nema nijedan nastup za Como ove sezone, a uvrstio je i Dominika Prpića, koji igra na kapaljku u Portu, kao i Lazijeva Tomu Bašića, koji nema nijedan nastup za "vatrene". Vodio bi i još jednog debitanta, Dinamova Niku Galešića.

"Gdje je Martin Baturina?", "Baturina?? Matanović?? Beljo??", samo su neki od komentara koji su se ponavljali, dok je jedan korisnik bio još izravniji: "Hvala Bogu da Srna nije izbornik". Objava Darija Srne jasno je pokazala koliko su navijači strastveni kada je riječ o hrvatskoj reprezentaciji. Rasprava koju je pokrenuo služi kao odličan uvod u slatke muke koje čekaju pravog izbornika pri konačnom odabiru putnika za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

*uz korištenje AI-ja