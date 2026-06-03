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BIVŠI KAPETAN

Srna: U Hrvatskoj se ne poštuje Dalić, da je Englez bio bi 'Sir'. Opasni smo kad prođemo grupu

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Srna: U Hrvatskoj se ne poštuje Dalić, da je Englez bio bi 'Sir'. Opasni smo kad prođemo grupu
ARHIVA - 2013. Zagreb: Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014., Hrvatska - Škotska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

judi u Hrvatskoj imaju ogromna očekivanja, ali potrebno je razumjeti da je Hrvatska mala zemlja. Ne možemo na svakom Svjetskom i Europskom prvenstvu očekivati medalju, rekao je Darijo Srna

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Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Darijo Srna (44) rekao je u intervjuu peruanskoj internetskoj stranici Flashscore da ljudi u Hrvatskoj imaju ogromna očekivanja od reprezentacije na Svjetskom prvenstvu, ali da stalno osvajanje medalja nije realno.

"Ljudi u Hrvatskoj imaju ogromna očekivanja, ali potrebno je razumjeti da je Hrvatska mala zemlja. Ne možemo na svakom Svjetskom i Europskom prvenstvu očekivati medalju. To nije realno. Takav uspjeh nema Brazil u zadnjih 20 godina. Zato ne bih stavljao pritisak na hrvatsku reprezentaciju", izjavio je Srna.

ARHIVA - 2013. Zagreb: Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014., Hrvatska - Škotska
ARHIVA - 2013. Zagreb: Kvalifikacije za SP u Brazilu 2014., Hrvatska - Škotska | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je na posljednja dva Svjetska prvenstva 2022. i 2018. osvojila brončanu i srebrnu medalju, a broncom se također okitila i 1998. U utorak je u Rijeci izgubila s 0-2 od Belgije u pripremnoj utakmici za Svjetsko prvenstvo koje počinje ovaj mjesec u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

"Ja niti nula posto pritiska ne stavljam na Hrvatsku. Prvo zato što sam sretan što je uopće na prvenstvu. Kao drugo jer znam da ćemo se boriti sa svakim, a kao treće bit ću sretan i ponosan na njih kakav god rezultat postigli", rekao je Srna koji je igrao za Hrvatsku na Svjetskim prvenstvima 2006. i 2014. kada nije prošla skupinu.

Hrvatska je na ovom prvenstvu u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom.

Na pitanje što misli o ekipi predvođenoj izbornikom Zlatkom Dalićem, odgovorio je: "Osjećam da u Hrvatskoj ne poštuju dovoljno Dalića. Ali moraju razumjeti da je on najveći trener u povijesti hrvatskog nogometa. Legenda je i moramo ga jako poštivati. Da je on u Engleskoj, bio bi Sir Zlatko Dalić, vjerujte mi. To je razlika između hrvatskog i britanskog mentaliteta", rekao je Srna.

"Mi uvijek čekamo loš rezultat kako bismo rekli nešto protiv Dalića, a on je odradio svoj posao i pokazao je to. U Ligi nacija (srebrna medalja 2023.), na Svjetskim prvenstvima, na Europskim prvenstvima...Ja sam ponosan na njega. Mogu mu samo reći hvala na svemu što je napravio za Hrvatsku", izjavio je.

Srna, koji je na poziciji desnog beka odigrao 134 utakmice i zabio 22 gola za Hrvatsku, smatra da momčad koja će nastupiti na Svjetskom prvenstvu ima isti mentalitet kao i ranije.

"Naravno, ako je Luka (Modrić) tamo. A bit će. Ne bih stvarao pritisak, nego ajmo korak po korak. Mala smo zemlja i trebamo biti ponosni što smo na prvenstvu", rekao je.

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Foto: strukisa

Upitan što bi za njega bio uspjeh, odgovorio je: "Proći skupinu".

"Hrvatskoj je uvijek najteže proći skupinu. Kada prođemo skupinu, opasni smo. Tada je sve moguće", poručio je.

Dodao je da ukoliko Hrvatska ostvari veliki rezultat, "to neće biti iznenađenje", premda se mnogima možda čini tako. "Zašto bi bilo iznenađenje? Svatko bi trebao poštivati Hrvatsku i bojati je se. To smo pokazali u zadnjih deset godina. Ponavljam, ako prođemo skupinu sve je moguće", rekao je.

Srna je tijekom karijere igrao za Hajduk, ukrajinski Šahtar s kojim je 2009. osvojio Kup UEFA-e i čiji je trenutno sportski direktor, te jednu sezonu u talijanskom Cagliariju.

Smatra da će Hrvatska imati dobre igrače i nakon što karijeru završi 40-godišnji kapetan i vezni igrač Modrić. "Imamo, naravno, čudesne talente, ali smatram da će biti teško naći idućeg i novog Modrića", izjavio je.

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Srna je rekao da se njemu osobno ispunio san time što je bio kapetan Hrvatske, posebno kada je s kapetanskom vrpcom oko ruke izašao na otvaranju Svjetskog prvenstva 2014. protiv domaćina Brazila.

"Kada sam bio dijete sanjao sam zaigrati za Hajduk. Kada sam bio u Hajduku, sanjao sam zaigrati za Hrvatsku. Kada sam igrao za nju, sanjao sam postati kapetan. Ispunio sam sve svoje snove. To je privilegija. Bila mi je čast biti kapetan Hrvatske", rekao je.

Napomenuo je da je hrvatska reprezentacija "obitelj" i da je tako oduvijek bilo.

"Bez obzira pobjeđivali ili gubili, uvijek je obitelj. Da nije tog zajedništva, da nismo ujedinjeni, ne bismo ostvarili ovakve rezultate", zaključio je.

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