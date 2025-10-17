Obavijesti

NAPALI MEDICINSKO OSOBLJE

Srpska odbojkašica iznenadila talijansku policiju. Evo kako je izgledala pri uhićenju u Bologni

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Instagram

Argentinski košarkaš Luca Vildoza i njegova supruga, inače srpska odbojakšica Milica Tasić, uhićeni su u Italiji nakon napada na medicinsko osoblje u Italiji

Nevjerojatna vijest stigla je iz Italije gdje su argentinski košarkaš Luca Vildoza (30) i njegova supruga Milica (25) uhićeni u Bolonji nakon utakmice Eurolige između Virtusa i Monaca

Talijanski mediji prenose da je bračni par uhićen zbog napada na Hitnu pomoć koja je bila na intervenciji. Vildoza, inače igrač Virtusa, najprije je verbalno napao osoblje, a onda i fizički nasrnuo na njih. Košarkašu su smetale prepreke na cesti pa je svijetlima od automobila bljeskao prema kolima, a ometao je vozilo hitne pomoći manevriranjem i kočenjem sve dok se vozilo nije zaustavilo. 

U njegovom društvu bila je i supruga Milica, srpska odbojkašica, koja je navodno napala jednu medicinsku sestru i vukla je za kosu. Policajce je iznenadilo provokativno izdanje košarkaševe supruge, ali nisu imali milosti jer je napad na medicinsko osoblje ozbiljan prekršaj. 

Pušteni na slobodu 

Bračni par proveo je noć u ćeliji, a onda su pušteni na slobodu. Medicinsko osoblje poslano je u bolnici iz koje su ih pustili nekoliko sati kasnije. Oko cijele situacije oglasio se Virtus, klub u kojemu Argentinac igra. Iz kluba su poručili kako vjeruju nadležnim tijelima koja provode daljnju istragu.

Ured javnog tužitelja u Bolonji pustio ih je na slobodu te je otkazano suđenje koje je trebalo biti održano danas u podne. Košarkaš i odbojkašica nisu dobili nikakve restriktivne mjere.

Vildoza će se priključiti ostatku ekipe na gostujućoj utakmici Eurolige u Lyonu.

