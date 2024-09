Srpska tenisačica koju je otac zlostavljao: 'Prije deset mjeseci imala sam 30 kilograma više'

Nekadašnja velika nada tenisa Jelena Dokić (41) nikada nije uspjela ostvariti veliki potencijal. Kao 16-godišnjakinja je pobjedila Martinu Hingis, a s nepunih 20 godina pobjeđivala je Kim Clijsters, Venus Williams, Justine Henin, no žiovtne okolnosti maknule su je iz sporta.

Bivša tenisačica je rođena u Osijeku, tijekom rata je preselila u Srbiju, a zatim i u Australiju kao izbjeglica. I danas živi tamo, a uz nju je tamo punih 18 godina, do prekida, bio i njezina najveća podrška, dečko Tin Bikić. Upravo zbog veze s Tinom koji je Hrvat, Jelena je imala najvećih problema s ocem.

Otac ju je svakodnevno maltretirao, što je ostavilo trag na njezinom psihičkom i fizičkom zdravlju. Godinama se borila s depresijom, imala probleme s kilogramima i štitnjačom, a prekretnica u njenom životu dogodila se kada je težila 120 kilograma. To je bio okidač za promjenu i novi početak. Jelena je uspjela izgubiti višak kilograma i vratiti samopouzdanje, ali je nedavno ponovno šokirala javnost.

Razmišljala o samoubojstvu

Prije dvije godine podijelila je potresnu ispovijest u kojoj je opisala kako je htjela oduzeti život skokom s 26. kata zgrade.

"Nikada neću zaboraviti taj dan, samo sam željela da bol i patnja prestanu. Izvukla sam se s ruba, ni sama ne znam kako sam to uspjela. Dobivanje stručne pomoći spasilo mi je život," napisala je tada Dokić.

Sada je donijela novu životnu odluku. Zbog stresa i dugogodišnjeg maltretiranja Jelena je utjehu tražila u hrani, ali se odlučila na drastičnu promjenu te je smršavjela 30 kilograma. Ipak, njezin izgled i dalje izaziva negativne komentare na društvenim mrežama, pa ju sada kritiziraju i oni koje je ranije branila od internetskih trolova.

Beograd: Tenisa?ica Jelena Doki? | Foto: STR-3725/PIXSELL

"Imala sam 30 kilograma više prije 10 mjeseci nego što imam sada. Ponosna sam na sebe jednako kao i tada, jer me veličina i broj na vagi ne definiraju. Ono što me definira su moja dobrota, naporan rad, poniznost, odanost, dobro srce, otpornost, snaga u nevolji i borbeni duh. To je ono što je zaista važno", napisala je Dokić na društvenim mrežama uz fotografije prije i poslije.

"Nitko na tvom sprovodu neće govoriti o tvojoj veličini. Govorit će o tome tko si bio kao osoba. Zato se pobrini da mogu reći kako si bio nevjerojatna i ljubazna osoba. Nije važno jesi li veličina 20 ili veličina 2, bitno je da si dobra osoba. Nemojte nikoga suditi na temelju izgleda ili veličine, jer to nije ljubazno. Ako možeš biti bilo što, budi ljubazan

Nisam sramežljiva pokazati sliku sebe kada sam imala više kilograma, jer veličina nije ono što definira vrijednost osobe. Držat ću glavu visoko bez obzira na to koliko imam kilograma i neću dopustiti nikome da me posrami ili natjera da se osjećam loše zbog toga tko sam", zaključila je.