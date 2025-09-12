Obavijesti

Sport

Komentari 0
IZNIO SVOJA RAZMIŠLJANJA

Srpski borac: Hrvati ulaze u ring uz Thompsonove pjesme i onda se čude zašto su Srbi popularniji

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Srpski borac: Hrvati ulaze u ring uz Thompsonove pjesme i onda se čude zašto su Srbi popularniji
2
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Aleksandar Ilić - Mario Žgela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nemam ništa ni protiv ljudi ovdje koji slušaju Baju Malog Knindžu. Međutim, to je stvar tvoje privatnosti. Ja na meču ne mogu izaći na pjesmu koja je takva. Ovo čime se bavimo je entertainment i show, kaže Ilić

Aleksandar "Joker" Ilić jedan je od najpoznatijih MMA boraca s ovih prostora. Minulog je vikenda nastupio i na FNC priredbi u Areni Zagreb, a sada je iznio svoje mišljenje i o načinu ulaska u ring hrvatskih boraca. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Abraham Salimon i Forgy 00:55
Abraham Salimon i Forgy | Video: 24sata Video

- Velika mana hrvatskih boraca je upravo to što izlaze na Thompsona. Sad će to netko komentirati… Ja nemam apsolutno ništa protiv njihovih domoljubnih pjesama - započeo je Srbin u  MMA respect podcastu i dodao:

- Nemam ništa ni protiv ljudi ovdje koji slušaju Baju Malog Knindžu. Međutim, to je stvar tvoje privatnosti. Ja na meču ne mogu izaći na pjesmu koja je takva. Ovo čime se bavimo je entertainment i show. Od ne znam koliko hrvatskih boraca, mislim da samo Filip Pejić ne izlazi uz Thompsona ili te neke pjesme. 

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Aleksandar Ilić - Mario Žgela
Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Aleksandar Ilić - Mario Žgela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ilić u profesionalnoj karijeri ima 17 pobjeda i sedam poraza, a na FNC-u 24 u Areni u prvoj je rundi pobijedio Hrvata Marija Žgelu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi
ŽIVOT BEZ LOPTE

FOTO Ma, jesi li to doista ti?! Ovi su nogometaši nakon karijere postali neprepoznatljivi

Većina nogometaša nakon karijere dobije nekoliko kilograma jer prestane trenirati. Neki, međutim, nisu izlazili iz teretane i bildali su. Španjolac Raul de Tomas, koji ima četiri nastupa za Španjolsku, išao je kod 'plastičara'
FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji
FEMME FATALE

FOTO Ljubavni trokut srpskog sporta; Jović živio u stanu koji je Ljajić kupio prelijepoj Sofiji

Srpska manekenka Sofija Milošević bila je u vezi s Ademom Ljajićem, a nakon raskida uplovila je u romansu s Lukom Jovićem. Počelo se šuškati o “ljubavnom trokutu”, dok Sofija naglašava da je riječ o prirodnom slijedu događaja
FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi
ATRAKTIVNA BORKINJA

FOTO Splićanka Helena pliva s dupinima, ali nemojte da vas to zavara. Kad je u ringu, sve lomi

Helena Jurišić (33) se već 21 godinu bavi borilačkim sportovima i ide joj fenomenalno. Višestruka je svjetska prvakinja u kikboksu i tajlandskom boksu. Atraktivna Splićanka osvaja ljepotom, ali kada navuče rukavice i uđe u ring, od nje bježe i dečki

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025