Srpski borac: Hrvati ulaze u ring uz Thompsonove pjesme i onda se čude zašto su Srbi popularniji

Aleksandar "Joker" Ilić jedan je od najpoznatijih MMA boraca s ovih prostora. Minulog je vikenda nastupio i na FNC priredbi u Areni Zagreb, a sada je iznio svoje mišljenje i o načinu ulaska u ring hrvatskih boraca.

- Velika mana hrvatskih boraca je upravo to što izlaze na Thompsona. Sad će to netko komentirati… Ja nemam apsolutno ništa protiv njihovih domoljubnih pjesama - započeo je Srbin u MMA respect podcastu i dodao:

- Nemam ništa ni protiv ljudi ovdje koji slušaju Baju Malog Knindžu. Međutim, to je stvar tvoje privatnosti. Ja na meču ne mogu izaći na pjesmu koja je takva. Ovo čime se bavimo je entertainment i show. Od ne znam koliko hrvatskih boraca, mislim da samo Filip Pejić ne izlazi uz Thompsona ili te neke pjesme.

Zagreb: Fight Nation Championship - FNC 24, borba Aleksandar Ilić - Mario Žgela | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Ilić u profesionalnoj karijeri ima 17 pobjeda i sedam poraza, a na FNC-u 24 u Areni u prvoj je rundi pobijedio Hrvata Marija Žgelu.