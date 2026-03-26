TREBAJU SE UGLEDATI

Srpski izbornik: Hrvatska je prepoznala talente na vrijeme

Piše Domagoj Vugrinović,
Mi smo vrlo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti mnogo više kako bismo dostigli tu razinu i slijedili put kojim je Hrvatska krenula, ali i zadržali vlastitu autentičnost, rekao je Paunović

Izbornik Srbije Veljko Paunović uoči prijateljskih utakmica protiv Španjolske i Saudijske Arabije otvoreno je govorio o smjeru u kojem želi razvijati reprezentaciju, ali i istaknuo primjer Hrvatske kao model koji donosi rezultate. Srbija je ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo te bez dodatnih kvalifikacija, pa će u ovom reprezentativnom ciklusu odigrati dvije prijateljske utakmice. Prva je na rasporedu protiv aktualnog europskog prvaka Španjolske, dok će četiri dana kasnije igrati protiv Saudijske Arabije. Susret sa Španjolcima organiziran je nakon promjene planova i otkazivanja utakmica u Dohi.

Paunović je objasnio kako je došlo do dogovora.

- Svi znamo okolnosti koje su dovele do promjene planova za Španjolsku, ali i za nas. Otkazivanjem utakmica u Dohi, te s obzirom na naša prijateljstva i moj odnos s Nogometnim savezom Španjolske i ovdašnjim nogometom, brzo smo reagirali kako bismo stvorili plan B u slučaju da stvari ne idu kako se očekivalo, što se na kraju i dogodilo. Španjolska je od početka rekla da joj se ideja čini dobrom, a dobro je i za nas igrati protiv velikog suparnika, europskog prvaka, s obzirom na sve što španjolski nogomet i njegov stil igre predstavljaju.

Modrić: Ovakve utakmice mogu igračima promijeniti sudbine. Sjećam se prve za Hrvatsku...

U razgovoru za Marcu naglasio je važnost dugoročnog planiranja te se posebno osvrnuo na uspjehe hrvatske reprezentacije, istaknuvši kako je ključ uspjeha u pravodobnom prepoznavanju i uključivanju talenata iz dijaspore.

- Mora se priznati da je Hrvatska napravila vrlo dobar posao. U generaciji koju je imala u posljednjih deset ili čak petnaest godina bilo je puno igrača koji su trenirani u dijaspori, u zemljama u kojima je bilo mnogo hrvatskih iseljenika, baš kao što je slučaj i sa Srbijom. Oni su te igrače prepoznali na vrijeme, s drugačijim mentalitetom, s elitnom europskom pripremom i treningom, što im je pomoglo da s talentom koji su nastavili otkrivati i razvijati u svojoj zemlji formiraju vrlo jaku generaciju - rekao je Paunović.

Dodao je i kako Srbija u tom segmentu nije bila jednako uspješna, ali sada pokušava ispraviti pogreške.

- Mi smo vrlo slični narodi, dijelimo kulturu i jezik i moramo učiniti mnogo više kako bismo dostigli tu razinu i slijedili put kojim je Hrvatska krenula, ali i zadržali vlastitu autentičnost. Kako s igračima razvijenima kod kuće, tako i s onima koje imamo u dijaspori - zaključio je selektor Srbije.

