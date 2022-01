Hrvatska je pobijedila Srbiju (23-20) u drugom kolu grupne faze i stigla na korak od drugog kruga. Hrvatski i srpski navijači zajedno su navijali i družili se prije utakmice, ali u krcatoj dvorani je to bila naelektrizirana atmosfera. Jako puno tenzija, ali fer i korektno navijanje.

Što se tiče parketa, Hrvatska je dominirala od prve minute. Ušli smo u utakmicu s tri gola prednosti, padali i oscilirali tijekom prvog dijela i dopustili Srbima da se vrate, no na klasu Luke Cindrića otišli smo na predah s plus dva. U nastavku smo pojačali obranu, napad je sve bolje funkcionirao. Nismo ispuštali prednost, pred kraj susreta povećali smo na plus pet i priči je bio kraj. Kvaliteta je došla do izražaja, a vidjelo se i koliko nam je falio Luka Cindrić.

No, Srbi su pokazali veliku borbu. Bila je to čvrsta i teška utakmica, prava rovovska bitka. Razlika je nebo i zemlja u odnosu na naš posljednji susret prije dvije godine u Grazu. Toni Gerona stabilizirao je momčad koja je bila u kaosu. Igrači su se međusobno svađali, postojali su klanovi, no sa svojim španjolskim temperamentom uspio je sve posložiti. Protiv nas nije išlo, ali Srbi i dalje imaju sve u svojim rukama.

Za prolazak u drugi krug moraju pobijediti Francuze s dva ili više razlike. Jako teško, ali itekako moguće.

- Čestitke mojim prijateljima i suigračima na ovoj borbi, čestitke Hrvatskoj na pobjedi i hvala svim navijačima koji su nam dali snagu. Nije bilo dovoljno ipak. Što reći. I dalje je sve u našim rukama, ako želimo dalje, znamo što moramo napraviti. Imamo dva dana za pripremiti se - rekao je srpski golman Vladimir Cupara.

Najbolji u srpskim redovima bio je Bogdan Radivojević koji je zabio pet golova. Vukao ih je u prvom dijelu, ali kada se on ugasio, Srbija više nije mogla pratiti raspucane 'kauboje'. Najefikasniji kod nas su bili Čupić i Martinović sa šest golova, pet je utrpao Lučin, tri Cindrić.

Srpski izbornik gospodski je priznao kako je Hrvatska bila bolja i zasluženo nosi dva boda.

- Čestitke Hrvatskoj, zaslužili su pobjedu. Vodili su cijelo vrijeme. Bilo je teško vratiti se u drugom dijelu, borili smo se. Gubili smo loptu, u drugom dijelu Šunjić je imao nekoliko sjajnih obrana. Imali smo probleme u napadu s njihovom čvrstom obranom, to je to. Slažem se da je pobijedila momčad koja je bila bolja u obrani. Sad vidim da moramo još raditi. Zadovoljan sam kako radimo, ali nije dovoljno. Želimo se još poboljšati - rekao je on.

Slijedi dan odmora, a onda u ponedjeljak Dan D za jedne i druge. Srbija za prolazak dalje mora pobijediti Francusku s dva ili više razlike, a našim rukometašima će za drugi krug biti dovoljna pobjeda protiv Ukrajine te pobjeda Francuske ili minimalna pobjeda Srbije.