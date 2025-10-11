Obavijesti

NAJJAČA ORGANIZACIJA

Srpski kickboksači u velikom finalu Gloryja: Međusobno će se boriti za plasman u samu elitu

Piše Boris Trifunović,
Srpski kickboksači u velikom finalu Gloryja: Međusobno će se boriti za plasman u samu elitu
Foto: GLORY

Naš sport je takav. Poznajemo se dugo, jako se poštujemo kao borci i ljudi. Ako dođe do toga, ukrstit ćemo mačeve, a opet poslije izaći kao braća, govorili su Miloš Cvjetićanin i Rade Opačić prije dva mjeseca

Miloš Cvjetićanin (32) i Rade Opačić (28) izborili su finale Last Heavyweight Standing turnira na priredbi Glory 104 u Rotterdamu. Srpski teškaši pobijedili su u svojim polufinalima pa će se u samoj završnici boriti jedan protiv drugoga.

Riječ je o teškašima koji nastupaju pod okriljem najjače kickboxing organizacije na svijetu Glory čiji član je i naš Antonio Plazibat. Posebno je zanimljiva činjenica da se potencijalni međusobni sudar dvojice prijatelja i kolega pojavio još ranije.

- Ako je moguće da se susretnemo u samom finišu, to bi bilo najbolje. Naš sport je takav kakav je. Rade i ja se poznajemo dugo, jako ga poštujem kao borca i čovjeka. Nevjerojatan je čovjek, ali to je sport. Ako nam se ukrste mačevi mi smo tu da pokažemo što znamo - rekao je Cvjetićanin za Arenu Fight prije dva mjeseca na što je Opačić dodao:

- Ako mora doći do toga, najbolji scenarij bi bio finale turnira. Pa da ukrstimo mačeve, kao što Rade kaže, a opet da izađemo kao braća poslije toga.

Cvjetićanin je u polufinalu jednoglasno pobijedio Rumunja Alina Nechitu. Tijekom meča ga je uspio srušiti udarcem iz okreta nogom u glavu, no Nechita je uspio dogurati do kraja.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Isto tako, Opačić je u svojem polufinalu pobijedio Mikea Kenu, također jednoglasnom odlukom. I on je protivnika slao u nokdaun, na koncu je presudila odluka sudaca.

Srpski teškaši će, tako, turnir zaključiti međusobnim finalom, a na Gloryju 104 ćemo dobiti i pobjednika, odnosno sudionika turnira osmorice teškaša koji će se održati u prosincu.

OSTALO

