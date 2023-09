Srpski košarkaši razbili Litvu i plasirali se u polufinale SP-a!

Nikola Jokić odbio je igrati zbog umora, Vasilije Micić zbog odlaska u NBA ligu, a na pozivu se zahvalio i košarkaš Oklahome Aleksej Pokuševski. Nemanja Bjelica otišao je u reprezentativnu mirovinu, a Nikola Kalinić i kapetan Vladimir Lučić otpali zbog ozljede. Bez svih tih igrača, koji bi bili neosporni članovi prve petorke i glavna snaga reprezentacije, Srbija je ostala uoči početka Svjetskog prvenstva u Japanu, Indoneziji i Filipinima.

Nitko im nije davao ni gram šanse za medalju, a bilo je upitno mogu li do četvrtfinala. No, susjedi su razuvjerili sve i protutnjali do polufinala! Srbija je u četvrtfinalu neočekivano razbila Litvu 87-68 i borit će se za prvu svjetsku medalju nakon srebra iz 2014. godine kada su u finalu SP-a u Španjolskoj izgubili od SAD-a.

Foto: ELOISA LOPEZ/REUTERS

Litva je otpor pružila samo u prvoj četvrtini kada je bila u vodstvu, no u drugoj četvrtini započela je kanonada Srbije s trice i betonska obrana koja je uništila Litavce. Vrlo brzo su se odvojili na dvoznamenkastu prednost pa s 49-38 otišli na predah.

A u trećoj četvrtini je već sve bilo gotovo. Stefan Jović trpao je trice, Bogdan Bogdanović plesao je po parketu i radio što god je htio, a Litavci više apsolutno ništa nisu mogli pogoditi. Izdao ih je vanjski šut.

Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS

Krajem treće četvrtine bilo je plus 18 za Srbiju i tu je priči bio kraj. Lagano održavanje prednosti do kraja za veliku pobjedu i plasman u finale reprezentacije koju nitko nije vidio ni blizu kruga glavnih kandidata za medalju.

Iza srpskih košarkaša su neprospavani dani nakon što je košarkaš Boriša Simanić ostao bez bubrega. Liječnici mu nisu uspjeli spasiti bubreg s dvije operacija pa su ga morali odstraniti. Otpao je do kraja prvenstva, ali je iz bolničkog kreveta navijao za svoje suigrače.

- Na dan utakmice nam je poslao poruku podrške. Budili smo se zbog njega i nismo spavali, on je dio tima, hvala mu što je pored svega što mu se dogodilo pronašao snage da nam pošalje poruku - rekao je Bogdan Bogdanović.



Foto: LISA MARIE DAVID/REUTERS

Bogdan Bogdanović zabio je 21 koš uz četiri skoka, a Filip Petrušev bio je izvanredan ispod koša sa 17 koševa. Litavce je predvodio Sedekerskis s 15 koševa i devet skokova, dok je glavna zvijezda Jonas Valančiunas u potpunosti podbacio. Zabio je 11 koševa.

Srbija će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Kanade i Slovenije.