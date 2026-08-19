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SUSJEDI

Srpski medij o Dinamu: 'Gorio je Maksimir, a Tripić ga utišao'

Piše Ivan Tomašković,
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Srpski medij o Dinamu: 'Gorio je Maksimir, a Tripić ga utišao'
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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'Modri' uzvratnu utakmicu 4. pretkola Lige prvaka igraju 26. kolovoza u Norveškoj

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Dinamo je odigrao 2-2 s Vikingom u 4. pretkolu Lige prvaka nakon što je od 10. minute imao vodstvo od 2-0. Susret su popratili i mediji iz susjedne Srbije. 

Srpski Kurir je objavio tekst pod naslovom 'Hrvati krenuli furiozno, pa doživjeli šok'.

Foto: Kurir

Mozzart Sport je pak objavio tekst: 'Ekstaza, pa muk na Maksimiru! Dinamo krenuo kao iz katapulta, Viking ga ogolio'. Mozzart piše da je Dinamo nakon deset minuta imao Viking "na konopcima", a Zajčeva stativa u 23. minuti mogla je praktički zaključiti utakmicu. Prvih 25 minuta opisali su kao jedno od najboljih Dinamovih europskih razdoblja u posljednje vrijeme, no da im neće biti lako na uzvratu. 

Mondo je u prvi plan stavio Zlatka Tripića, norveškog reprezentativca rođenog u Rijeci. Njihov naslov glasi: 'Zlatko Tripić izbio Dinamu Ligu prvaka iz ruku: Maksimir gorio, a on ga je utišao.'

Foto: mondo

Sportal je nešto žešći i objavili su tekst: 'Susjedi ovo nisu mogli ni zamisliti: Hrvat je zagorčao život Dinamu, Zagrepčani imaju pakleni posao u borbi za Ligu prvaka.'

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