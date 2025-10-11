Obavijesti

BURNO U SRBIJI

Srpski mediji: 'Debakl i epska sramota koja se ne može oprati! Šamar 'orlovima', Piksi odlazi'

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Florion Goga

SRBIJA - ALBANIJA 0-1 Srpski nogometaši izgubili su u Leskovcu i zakomplicirali plasman na Svjetsko prvenstvo što je izazvalo burnu reakciju tamošnjih medija. Zaziva se otkaz izborniku Draganu Stojkoviću

Nogometaši Srbije izgubili su susret 6. kola skupine K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Albanije (0-1). Izabranici Dragana Stojkovića Piksija doživjeli su debakl u vlastitom dvorištu te se udaljili od plasman na Mundijal u Kanadi, Meksiku i SAD-u iduće godine.

Pobjednički gol zabio je albanski napadač Rey Manaj u zadnjim sekundama nadoknade prvog poluvremena, a prilikom proslave formirao je simbol "dvoglavog orla" čime je razbijesnio domaće navijače.

Debakl srpske nogometne reprezentacije, koja je usput rečeno bila istaknuti favorit (1,75), a Albanija autsajder (7), oštro su osudili srpski mediji na svojim portalima.

- SRBIJA DOŽIVJELA JEDAN OD NAJTEŽIH PORAZA U POVIJESTI: Piksi, vrijeme je! Albanija slavila u Leskovcu i izbacila Orlove s Mundijala - naslov je članka na Kuriru dok je sličan i onaj na Blicu:

- Tragedija i kraj Piksijeve "ideje": Srbiji je Albanija u Leskovcu ugasila snove o Mundijalu!

Mozzartsport piše:

- Epska sramota koja se ne može oprati.

B92 ističe:

- Debakl Srbije u Leskovcu - jasna poruka sa tribina za Piksija.

A Informer je bio najžešći u kritikama.

- Bruka i sramota:"Orlovima" šamar usred Leskovca, tribine grmjele: Piksi, odlazi - piše taj medij.

