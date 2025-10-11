Obavijesti

PROVOKACIJA MANAJA

VIDEO Albanija šokirala Srbiju usred Leskovca! Dvoglavi orao izazvao bijes srpskih navijača

Piše Boris Trifunović,
Foto: Marko Djurica

Napadač Albanije burno je proslavio gol pokazujući simbol dvoglavog orla rukama što se domaćim navijačima nikako nije svidjelo

Nogometaši Srbije dočekali su Albaniju u susretu 6. kola skupine K kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo iduće godine u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Izabranici Dragana Stojkovića Piksija prednjačili su u šansama tijekom prvog poluvremena utakmice visokog rizika, stvorili su ih nekolicinu, ali Albanci su im priredili šok i poveli u zadnjim sekundama.

Igrala se prva minuta sudačke nadoknade prvog dijela kada je Rey Manaj lijepo zabio nakon centaršuta Ajetija. Krasno je poklopio loptu i zabio u desnu stranu gola Đorđe Petrovića koji je bio nemoćan.

Napadač Albanije burno je proslavio gol pokazujući simbol dvoglavog orla rukama što se domaćim navijačima nikako nije svidjelo. Dapače, izazvalo je bijes nekolicine pa su poletjele uvrede s tribina.

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Florion Goga
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Group K - Serbia v Albania
Foto: Marko Djurica

Isto tako, sudac István Kovács mu je zbog poteza pokazao žuti karton.

VIDEO POGLEDAJTE OVDJE

Zašto je Srbima sporan "dvoglavi orao"?

Dvoglavi orao simbol je Srbije, Albanije, Crne Gore i Rusije, a predstavlja jedinstvo suprotnosti. Gore/dolje, lijevo/desno, istok/zapad, kao i duhovni/zemaljski svijet.

U Albaniji se dvoglavi orao povezuje sa Skenderbegom, a u Srbiji ga smatraju provokacijom kroz ideju "Velike Albanije".

