Srpski mediji nakon hrvatske pobjede: Dan žalosti u Švedskoj

Piše Luka Tunjić,
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska rukometna reprezentacija izborila polufinale EP-a 2026. dramatičnom pobjedom nad Mađarskom! Srpski mediji u šoku, Šveđani u žalosti, Slovenci bez energije za polufinale

Hrvatska muška rukometna reprezentacija osigurala je plasman u polufinale Europskog prvenstva 2026. nakon infarktne pobjede protiv Mađarske (27-25) u posljednjoj utakmici glavne runde natjecanja. Izabranici Dagura Sigurdssona odmjerit će snage protiv Nijemaca u polufinalu (petak, 17.45 sati).

Izjave rukometaša i izbornika nakon pobjede 06:45
Izjave rukometaša i izbornika nakon pobjede | Video: Hrvatski rukometni savez

Na zanimljiv su način u našem susjedstvu ispratili pobjedu Hrvatsku. Srpski portal Kurir objavio je tekst s naslovom: "Hrvatska je u polufinalu poslije preokreta i tučnjave: Dan žalosti u Švedskoj!", aludirajući na to kako je Hrvatska pobjedom izbacila domaćina Švedsku.

Srpski Telegraf objavio je tekst s naslovom: 'Šok! Hrvati su u polufinalu Europskog prvenstva, a Šveđanima nije pomogla ni sudačka krađa. Ispali i Francuzi!'

Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska izborila polufinale EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Slovenci, u međuvremenu, ističu vlastite ozljede kao veliki faktor zašto su ostali bez polufinala Eura.

- Nije nam ostalo dovoljno energije za išta osim dostojnog oproštaja od Eura 2026. Ostali smo bez svega, a iduće nas zime čeka prilika za novo dokazivanje na SP-u u Njemačkoj. Na 17. europsko prvenstvo stigli smo bez čak devetorice igrača i nadmašili smo očekivanja. Ali imali smo energije samo za pet utakmica. Ostali smo bez gasa u šestoj i sedmoj utakmici - piše Delo.

