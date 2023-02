Srpski mediji pišu o 'skandalu' na all-staru: Zar je najbolji na svijetu zaslužio da mu to učine?

Nema većeg showa u NBA ligi od popularne All-Star utakmice koja je prije nekoliko godina značajno promijenila sistem. Momčadi se više ne dijele na zapadnu i istočnu konferenciju, već su najpopularniji igrači 'kapetani' koji prije utakmice biraju tko će za njih igrati.

LeBron James i Giannis Antetokounmpo odabrani su kapetanima, a srpsku je javnost šokirao redoslijed kojim su birani igrači.

Foto: Kyle Terada

Naime, aktualni dvostruki MVP lige, Nikola Jokić (28), odabran je tek u posljednjoj rundi drafta iako je trenutno. možda najbolji igrač svijeta.

- Zar je dvostruki najbolji igrač svijeta zaslužio da mu to učine? U SAD-u postoji nešto što se zove minuli rad i to se nevjerojatno cijeni u tamošnjim sportovima, ali sve to je pogaženo prethodne noći kad se najbolji igrač lige izabrao na kraju. Nedopustivo - napisao je Kurir.

Kapetani su najprije birali zamjene, a onda već ranije izabrane startere na All-Star utakmici. Srpski košarkaš ostao je posljednji uz Finca Laurija Markkanena.

- Ponižavajuć tretman Jokića pred All-Star. Čak ni MVP nije krio koliko je ovo bilo pogrešno, napravio je šou da prikrije gorčinu - dodali su iz Blica.

Foto: Kirby Lee

Jokić je utakmicu završio sa samo četiri koša, pet skokova i šest asistencija u 20 minuta.

MVP utakmice bio je Amerikanac Jayson Tatum koji je oborio rekord All-Star utakmice s 55 koševa.

