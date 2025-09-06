Srpski mediji sipaju žuč nakon debakla košarkaša: 'Sram vas bre bilo! Ovo je bruka stoljeća'

Košarkaški svijet ostao je u šoku nakon što je Finska u osmini finala EuroBasketa priredila jednu od najvećih senzacija posljednjih godina, svladavši Srbiju rezultatom 92-86. Momčad Svetislava Pešića, predvođena trostrukim MVP-jem NBA lige Nikolom Jokićem, slovila je za jednog od glavnih favorita za zlatnu medalju, no put završava puno ranije od očekivanog, uzrokujući lavinu kritika u srpskoj javnosti.

Srbija je na prvenstvo stigla s golemim očekivanjima. Iako je službeni Fibin poredak favorita nakon grupne faze smjestio Srbiju na treće mjesto, iza Njemačke i Turske, mnogi su ih i dalje vidjeli kao glavne kandidate za tron. No već prva utakmica nokaut faze pokazala se kao nepremostiva prepreka, a Finci su odigrali utakmicu turnira.

Finski uragan i usamljeni Jokić

Iako je Srbija povela s jednim pogođenim slobodnim bacanjem, uslijedio je finski uragan. Nevjerojatnom serijom 11-0 Finci su pokazali da se ne namjeravaju predati bez borbe. Predvođeni sjajnim Laurijem Markkanenom i raspoloženim suigračima, već su u prvoj četvrtini imali dvoznamenkastu prednost (20-9), šokiravši srpske igrače i izbornika Pešića.

Srbija se uspjela pribrati u drugoj dionici. Nikola Jokić preuzeo je odgovornost i serijom koševa vratio svoju momčad u igru, pa se na poluvrijeme otišlo s prednošću Srbije od 48-44. Činilo se da je favorit slomio otpor autsajdera i da će utakmica krenuti očekivanim tijekom.

Foto: Ints Kalnins

Međutim drugo poluvrijeme donijelo je novu dramu. Finska se nije predavala, pokazala je nevjerojatnu borbenost, volju i želju, što joj je donijelo čak 20 napadačkih skokova. Svaki put kad bi Srbija stvorila minimalnu prednost, Finci bi odgovorili tricama ili poenima iz drugog napada. U napetu završnicu ušlo se s vodstvom Finske, a ključne poene postigao je Elias Valtonen, koji je 53 sekunde prije kraja pogodio tricu za vodstvo 87-81 i time praktički riješio pitanje pobjednika.

Nikola Jokić završio je utakmicu s fantastična 33 poena i osam skokova, no ostao je gotovo bez prave podrške. Jedini raspoloženi suigrač bio je mladi Nikola Jović s 20 poena, što se pokazalo nedovoljnim protiv kolektivno superiornije Finske, koju je do pobjede vodio briljantni Lauri Markkanen s 29 poena.

"Sram vas bilo!": Mediji u Srbiji ne štede nikoga

Dok su Finci slavili povijesni uspjeh, u Srbiji je zavladao šok, a mediji su se obrušili na reprezentaciju i izbornika Pešića. Naslovi su bili brutalni i nisu ostavljali prostora za alibije. Jedan od najčitanijih portala, Kurir, izašao je s naslovom: "Sram vas bre bilo! Košarkaška bruka stoljeća: Srbija doživela debakl, ispala u osmini finala Eurobasketa od Finske". U tekstu se navodi kako je "igra većeg dijela tima više nego razočaranje za naciju koja je očekivala medalju, i to onu najsjajniju".

Portal B92 Sport direktno je prozvao izbornika naslovom "Karijeva nova bruka – Srbija ispala sa Evrobasketa!", dok je Mondo kroz intervju sa stručnjakom Oliverom Vidinom postavio pitanje mentaliteta: "Uvjereni smo da se sve vrti oko nas, to nas je dovelo ovdje!".

Foto: Ints Kalnins

Kao glavni razlozi poraza navode se "mekana obrana", potpuni psihički i fizički pad u ključnim trenucima te podcjenjivanje protivnika. Analize ističu da je Finska bila motiviranija, nadskakala je Srbiju i pogodila čak 15 trica. Razočarani novinari i navijači isticali su kako Nikola Jokić ne može sam, a fotografije utučenih igrača koji nakon poraza pognutih glava prolaze pored novinara najbolje su oslikale razmjere ovog neočekivanog neuspjeha.

Finska će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika susreta Francuske i Gruzije, dok se Srbija vraća kući na bolno triježnjenje i analizu onoga što je pošlo po zlu. Za naciju koja živi za košarku, ovo ispadanje predstavlja jedan od najtežih udaraca u novijoj povijesti.