Srpski menadžer: Obitelj Olmo mislila je da Dani ide u Dinamo Kijev! Morali smo ih uvjeravati

Priča kako je Dani Olmo, kao kapetan mlađih uzrasta Barcelone, stigao u Dinamo zaista je filmska. Mladi Španjolac odlučio je napustiti čuvenu La Masiju kako bi stigao u Hrvatsku, gdje mu je klub jamčio tranziciju u seniorski nogomet i minute u prvoj momčadi. Tako su svi uvijek, barem do sada, predstavljali priču o dolasku španjolskog reprezentativca u Zagreb.

No, kako je nedavno u podcastu otkrio Dušan Petković, bivši srpski nogometaš, a danas menadžer koji je bio uključen u transfer, obitelj Olmo mislila je da sin ide u Dinamo, ali onaj iz Kijeva.

- Rekli smo Miguelu Olmu (ocu Danija) da letimo sutra za Zagreb. A on pita: ‘Zašto za Zagreb?’ Pa idemo u klub, kažem ja Dinamo, a on će: ‘Kakav Zagreb, Kijev.’ On je mislio da idemo u Kijev. Jao, odmah sam rekao Andyju Bari da smo u problemu. Ponovno smo morali sve ispočetka jer je on mislio na Ševčenka, Kijev, Ligu prvaka. Krenuli smo ispočetka, doveli smo ga u Zagreb da ga upoznamo sa stadionom, da vidi cijelu priču - ispričao je Petković u podcastu "Iz keca, Mićo".

Ipak, na kraju su obitelj i igrač očito bili zadovoljni Zagrebom i onime što su vidjeli, pa su odlučili ostati. Olmo je naučio jezik, zavolio grad i Hrvatsku, a često je isticao kako mu je Zagreb drugi dom. Dok je igrao za Dinamo, dobio je i prvi poziv za seniorsku španjolsku reprezentaciju, a klub je napustio kada je za njega ostvaren transfer vrijedan 34,5 milijuna eura 2020. godine. Tada je otišao u Leipzig, a samo četiri godine kasnije vratio se u Barcelonu, gdje je sada jedan od najvažnijih igrača prvaka Španjolske.

Priča koju je Petković ispričao pomalo podsjeća na legendu kako je brazilski čarobnjak Robinho završio u Manchester Cityju. Navodno Brazilac nije ni znao da u gradu postoji iti jedan drugi klub osim Uniteda, a šokirao se kad je shvatio da potpisuje za City.