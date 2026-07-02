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NAVIJA PROTIV NAS

Srpski novinar: Neka propadnu. Nadam se da će Cristiano Ronaldo dati dva gola Hrvatskoj

Piše Filip Sulimanec,
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Srpski novinar: Neka propadnu. Nadam se da će Cristiano Ronaldo dati dva gola Hrvatskoj
Foto: KEVIN SOUSA
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Uvijek navijam protiv Bosne i Hrvatske u svim sportovima kao navijač Srbije, rekao je Dejan Anđus

Admiral

Hrvatsku čeka Portugal u šesnaestini finala i vrlo vjerojatno će to biti zadnja utakmica na SP-u za jednu od dvije legende: Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

Najavu je za Pink dao srpski novinar Dejan Anđus koji je rekao da ne navija ni za Hrvatsku ni BiH.

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 - Uvijek navijam protiv Bosne i Hrvatske u svim sportovima kao navijač Srbije. Ne priznajem to licemjerje da, kada nas nema, navijam za Hrvatsku ili BiH. Zašto bih navijao za njih ako nema nas? Poštujem ih i cijenim, ali želim da propadnu naši rivali - rekao je.

Rekao je da je navijao za SAD protiv BiH i da će navijati za Portugal protiv Hrvatske iako ne voli Ronalda kao navijač Barcelone.

 - Navijat ću za Portugal i Sjedinjene Američke Države. Kao navijač Barcelone prezirem Ronalda, ali želim da postigne dva gola Hrvatskoj - rekao je Anđus. 

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