Srpski novinar: Neka propadnu. Nadam se da će Cristiano Ronaldo dati dva gola Hrvatskoj

Hrvatsku čeka Portugal u šesnaestini finala i vrlo vjerojatno će to biti zadnja utakmica na SP-u za jednu od dvije legende: Luku Modrića ili Cristiana Ronalda.

Najavu je za Pink dao srpski novinar Dejan Anđus koji je rekao da ne navija ni za Hrvatsku ni BiH.

- Uvijek navijam protiv Bosne i Hrvatske u svim sportovima kao navijač Srbije. Ne priznajem to licemjerje da, kada nas nema, navijam za Hrvatsku ili BiH. Zašto bih navijao za njih ako nema nas? Poštujem ih i cijenim, ali želim da propadnu naši rivali - rekao je.

Sportski komentator iz Srbije Dejan Anđus poručio je da ne podržava reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske kada Srbija ne učestvuje, već otvoreno navija protiv njih. pic.twitter.com/tFMolTbBqk — Sandzak Danas (@DanasSandz9154) July 1, 2026

Rekao je da je navijao za SAD protiv BiH i da će navijati za Portugal protiv Hrvatske iako ne voli Ronalda kao navijač Barcelone.

- Navijat ću za Portugal i Sjedinjene Američke Države. Kao navijač Barcelone prezirem Ronalda, ali želim da postigne dva gola Hrvatskoj - rekao je Anđus.