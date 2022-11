Srpski novinar tvrdi: 'Sukobili smo se s hrvatskim kolegama nakon utakmice protiv Kanade'

Utakmica Hrvatske i Kande ponudila je pravi spektakl na terenu, a i izvan njega. Nakon što su 'vatreni' s 4-1 savladali Kanađane uslijedila je press konferencija.

Osim pitanja vezanih uz samu utakmicu, novinar srpskog B92 tvrdi da su srpski novinari tražili komentar hrvatskih igrača o tome što su njihovi navijači skandirali Milanu Borjanu.

- Nemoj im odgovoriti, Srbi su ovdje došli samo provocirati! - navodno je dobacio jedan hrvatski novinar našem igraču.

- Kako to misliš da ćeš nam odrediti što ćemo pitati? Ako to želiš, slobodno se prijavi za posao glasnogovornika Hrvatskog nogometnog saveza - odgovorio mu je srpski novinar. Ipak, situacija se nakon toga smirila.

Podsjećamo, hrvatski navijači na tribinama su izvjesili zastave s porukama kanadskom golmanu i igraču Crvene Zvezde Milanu Borjanu. On je, kad su navijači vikali "Vukovar, Vukovar", na kraju gestikulirao podigavši tri prsta.

Uz to, netko je objavio njegov broj na društvenim mrežama te je vratar dobio brojne gnjusne poruke.

- Kad te dovedu na nešto tako... Da vam upalim WhatsApp, da vidite što sve pišu, traktori, ovako-onako... (pokazuje poruke) 2056 poruka. Što mogu reći? To je do njih, ali to je sve nogomet. Život ide dalje, idem dalje s osmijehom. Ja sam sretan čovjek, imam predivnu obitelj, ljudi koji me vole, poštuju i cijene. To mi je bitnije od bilo čega drugog - rekao je Borjan.

