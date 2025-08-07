Obavijesti

UGASILI GLASINE

Srpski prvoligaš potvrdio: Ivan Perišić neće doći u naš klub!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Zagreb: Održan trening hrvatske nogometne reprezentacije uoči sutrašnje utakmice s Danskom | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Perišić je nedavno produžio vjernost PSV-u nakon fantastične sezone u kojoj je pomogao klubu osvojiti nizozemsko prvenstvo

Srpski medij Telegraf plasirao je senzacionalnu glasinu kako bi legendarni hrvatski nogometaš Ivan Perišić (36) trebao pojačati redove tamošnjeg prvoligaša, Novog Pazara. Iako je malo tko, posebno u Hrvatskoj, povjerovao u tu priču, u četvrtak su se oglasili iz Novog Pazara i definitivno zaključili ovu priču.

The Family shop u Varaždinu 01:55
The Family shop u Varaždinu | Video: Vjeran Žganec Rogulja/PIXSELL

- Nema ni 'I' od istine za Ivana Perišića - potvrdili su iz Pazara za Sportske.rs i time stali na kraj apsurdnoj glasini.

NIJE PRVI APRIL Telegraf: 'Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u Srbiji...'
Telegraf: 'Perišić pregovara s Novim Pazarom! Kuha se senzacija stoljeća u Srbiji...'
PROŠAO BEZ OZLJEDA VIDEO Ivan Perišić nezgodno pao na laptop nakon asistencije
VIDEO Ivan Perišić nezgodno pao na laptop nakon asistencije

Podsjetimo, Perišić je nedavno produžio vjernost PSV-u nakon fantastične sezone u kojoj je pomogao klubu osvojiti nizozemsko prvenstvo, a istaknuo se i dobrim utakmicama u Ligi prvaka.

