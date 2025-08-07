Srpski prvoligaš potvrdio: Ivan Perišić neće doći u naš klub!

Srpski medij Telegraf plasirao je senzacionalnu glasinu kako bi legendarni hrvatski nogometaš Ivan Perišić (36) trebao pojačati redove tamošnjeg prvoligaša, Novog Pazara. Iako je malo tko, posebno u Hrvatskoj, povjerovao u tu priču, u četvrtak su se oglasili iz Novog Pazara i definitivno zaključili ovu priču.

- Nema ni 'I' od istine za Ivana Perišića - potvrdili su iz Pazara za Sportske.rs i time stali na kraj apsurdnoj glasini.

Podsjetimo, Perišić je nedavno produžio vjernost PSV-u nakon fantastične sezone u kojoj je pomogao klubu osvojiti nizozemsko prvenstvo, a istaknuo se i dobrim utakmicama u Ligi prvaka.