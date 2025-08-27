Srpskog komentatora zaledila golčina Oršićeva suigrača: Da 10 puta još pokuša, ne bi pogodio!

Nogometaši Crvene zvezde neće igrati u Ligi prvaka treću sezonu zaredom. U dramatičnoj uzvratnoj utakmici doigravanja, ciparski prvak Pafos odigrao je 1-1 na domaćem terenu i s ukupnih 3-2, nakon pobjede u Beogradu, ostvario povijesni plasman u elitno europsko natjecanje. No rezultat je ostao u sjeni kaosa na tribinama, teških riječi trenera Vladana Milojevića i reakcija srpskih medija koji eliminaciju opisuju kao sportsku i financijsku katastrofu.

Drama na terenu i kaos na tribinama

Crvena zvezda je na Cipar stigla s imperativom pobjede nakon poraza 2-1 na stadionu Rajko Mitić. Nadu je srpskim navijačima vratio kapetan Mirko Ivanić golom u 60. minuti, koji je beogradskom klubu donio rezultat za produžetke. Činilo se da Zvezda kontrolira utakmicu, a ciparski prvak, u čijim redovima su nastupili i Hrvati Mislav Oršić i Ivan Šunjić, bio je na konopcima. Ipak, uslijedio je šok u 89. minuti. Brazilski napadač Jaja majstorskim je lobom svladao Zvezdinog vratara i postavio konačnih 1-1, gurnuvši Pafos u Ligu prvaka, a Zvezdu u Europsku ligu.

- Nestvaran gol, 1-1. Nevjerojatno kakav gol je sad dao Jaja. Uspio se iskrasti, ali kako je ovo uspio izvesti?! Sad je lako to objašnjavati, svakako je majstorski potez bio. Da još deset puta pokuša, nijedna lopta ne bi završila ovako, idealno i precizno, uz samu stativu, u maloj mreži - rekao je komentator srpskog Arenasporta.

Sama završnica susreta pretvorila se u kaos. Nakon jednog prekida u sudačkoj nadoknadi, igrači obje momčadi potrčali su prema tunelu gdje je na tribinama izbila opća tučnjava. Prema izvještajima, incident je eskalirao kada je jedan redar udario Zvezdinog igrača Stefana Lekovića, koji nije bio u protokolu za utakmicu, ali je sjedio s ostatkom delegacije iza klupe. Trener Milojević kasnije je izjavio da su "dva igrača pretučena", a nervozni Marko Arnautović pokušao se obračunati s nekim ispred svlačionica. Zbog ovih incidenata, Crvena zvezda je najavila moguću tužbu Uefi.

Milojevićev bijes: "Ovo je razina seoske lige!"

Trener Crvene zvezde Vladan Milojević bio je vidno ljut i razočaran nakon utakmice. U izjavi za medije nije birao riječi, osudivši ponašanje domaćina.

- Šokantno. Cijelo vrijeme je bila tučnjava, problemi na tribini, imamo dva prebijena igrača, neće dati loptu... Vidjeli ste, strašno, ovo je na razini seoske lige - izjavio je Milojević, dodavši kako ne traži alibi za poraz.

- Sad bih trebao reći da je Pafos bio bolji? Ako će ovako i s ovakvim ponašanjem igrati u Europi, onda da kažem da to Europi treba.

Milojević je istaknuo i da su neki igrači nastupili unatoč ozljedama, poput Rade Krunića koji je "primio tri injekcije", te da je uvjeren da ishod ne bi bio upitan da je imao sve igrače na raspolaganju.

Srpski mediji: Od "katastrofe" do financijskog kraha

Eliminacija je u srpskim medijima dočekana sa šokom i nevjericom. Portali poput Kurira i Telegrafa opisuju ispadanje kao "katastrofu" i "veliki neuspjeh", ne samo u sportskom, već i u financijskom smislu. Propust ulaska u Ligu prvaka Crvenu zvezdu koštao je najmanje 15 milijuna eura, koliko iznosi razlika u nagradama između dva natjecanja.

Kritike su usmjerene na taktičke postavke trenera Milojevića, a pojedini igrači dobili su izrazito niske ocjene za svoje nastupe. Kapetan Ivanić, unatoč postignutom golu, priznao je da je bio među najlošijima na terenu.

- Koncentracija je prevladala. Teško je pričati, moramo dignuti glave, primili smo glup gol. Moram zahvaliti navijačima i ispričati se svima koje smo razočarali. Bit ćemo ponosni i hrabri predstavljati Zvezdu u Europi. Nismo očekivali da će biti išta lakše. Još žalimo za prvom utakmicom, mogli smo pobijediti, ali nismo, idemo dalje - rekao je.

Na konferenciji za medije nakon utakmice, Milojević je ušao u otvoreni sukob s novinarima, optuživši ih da jedva čekaju negativne vijesti.

- Kod nas je sve život ili smrt, kao da neće svanuti i da je sudnji dan. Zašto bi bila katastrofa? Nogomet se igra, pa što? Vi sve gledate kroz novac, nogomet više nema veze sa sportom - poručio je povišenim tonom.

Zvezda će svoju europsku jesen nastaviti u Europskoj ligi, kao jedini predstavnik Srbije u grupnim fazama europskih natjecanja, a tamo joj protivnik može biti i Dinamo, potencijalno i Rijeka ako prođe PAOK. Ždrijeb će se održati u petak, a beogradski klub će se naći u drugom bubnju, čekajući nove izazove u natjecanju koje, iako financijski manje izdašno, nudi priliku za iskupljenje.