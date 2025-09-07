Srpskom komentatoru pozlilo nakon šokantnog ispadanja, a Jokić je galamio i upirao prstom

Košarkaška reprezentacija Srbije, koja je na EuroBasket stigla kao glavni favorit za zlato predvođena najboljim igračem svijeta Nikolom Jokićem, doživjela je šokantnu eliminaciju već u osmini finala. U Rigi ih je nadigrala i svladala hrabra Finska rezultatom 92-86, priredivši senzaciju koju je i sama Fiba nazvala "iznenađenjem stoljeća". Unatoč briljantnoj partiji trostrukog MVP-a NBA lige, Srbija je drugi put zaredom završila natjecanje već na prvoj nokaut stepenici, a poraz je zasjenila i prava drama koja se odvijala iza kulisa.

Komentatoru pozlilo, "virus" u svlačionici

Da nešto nije u redu u srpskom taboru, potvrdile su scene nakon utakmice. Srpskom komentatoru Slobodanu Šarencu pozlilo je odmah nakon prijenosa. Prema informacijama iz Rige, Šarenac se nekoliko dana borio s virusom i trovanjem hranom te je zbog jakih bolova hitno prevezen u bolnicu.

Njegovo stanje kao da je bilo preslika situacije u svlačionici. Izbornik Svetislav Pešić kao jedan od razloga poraza naveo je "virus" koji je ušao u momčad te činjenicu da su neki igrači nastupali ozlijeđeni.

- Jović nije trenirao osim danas prijepodne. To nije izgovor, ali da biste igrali protiv ovakve momčadi, morate biti u boljoj fizičkoj formi - izjavio je Pešić.

I igrači su bili vidno razočarani i iscrpljeni. Aleksa Avramović je zagonetno poručio da su "prošli svašta u posljednja 72 sata", dok je mladi Nikola Jović bio samokritičan:

- Nisam bio spreman, a to je nedopustivo.

Favorit na koljenima od samog početka

Da ovo neće biti laka večer za izabranike Svetislava Pešića, vidjelo se od prve minute. Finska je furiozno otvorila utakmicu i nakon manje od tri minute igre imala dvoznamenkastu prednost (11-1). Srpska obrana nije uspijevala zagraditi vlastiti reket, što je Fincima omogućilo niz napadačkih skokova i poena iz drugih prilika. Bio je to prvi put na turniru da se Srbija našla u tako velikom zaostatku, a nervoza se uvukla u redove favorita.

Iako su se Srbi do poluvremena uspjeli vratiti i otići na odmor s prednošću 48-44, ponajviše zahvaljujući individualnoj kvaliteti Nikole Jokića i Nikole Jovića, bilo je jasno da Finska neće odustati. Treća četvrtina donijela je nastavak finske kanonade, a Srbija se nije uspjela obrambeno konsolidirati.

Uzaludna dominacija i vidljiva nervoza

Nikola Jokić utakmicu je završio s impresivnim učinkom od 33 poena, osam skokova i tri asistencije, no njegova dominacija bila je uzaludna. Osim njega, jedini dvoznamenkasti igrač u srpskim redovima bio je Nikola Jović s 20 poena, što zorno prikazuje koliko je ostatak momčadi podbacio. Jokićeva nemoć da sam preokrene tijek utakmice očitovala se i u vidljivoj nervozi. Sredinom druge četvrtine, nakon jednog nedosuđenog prekršaja, bijesno je reagirao prema sucima i zaradio tehničku pogrešku. A krajem te dionice na time-outu je širio ruke i galamio.

Video pogledajte OVDJE.

Ključ poraza ležao je u segmentu igre koji je trebao biti najveća srpska prednost – skoku. Finci su u potpunosti nadskakali svoje protivnike, ostvarivši čak 20 napadačkih skokova.

Finsku je do pobjede vodio sjajni Lauri Markkanen s 29 poena, no junakom se u završnici prometnuo Elias Valtonen. Upravo je on u posljednje dvije minute ubacio osam od svojih 13 poena, pogodivši ključne trice i ofenzivni skok kojim je slomio nade Srbije i osigurao svojoj momčadi prolaz u četvrtfinale protiv pobjednika susreta Francuske i Gruzije.

Za Srbiju je ovo bolan šamar i ponavljanje scenarija s EuroBasketa 2022., kada su također kao favoriti ispali u osmini finala. Poraz od Finske, momčadi kojoj su se mnogi u susjedstvu podsmjehivali nakon što je izbacila Hrvatsku prije tri godine, dokaz je da u modernoj košarci imena ne pobjeđuju, već isključivo timska igra, borbenost i srce, elementi koje je Finska u Rigi imala na pretek.