Stan Ferguson? Da. Oh, super, mogu doći na probu u United?

Engleski veznjak Max Lonsdale (26) daleke 2011. nastupao je za niželigaša Macclesfield Town, a o svojim je igračkim kvalitetama imao visoko mišljenje. Smatrao je da vrijedi više od životarenja po lokalnim pašnjacima pa se dosjetio genijalne ideje.

Lonsdalea se Macclesfield odlučio riješiti pa je ovaj uzeo papire i krenuo u potragu za novim klubom. Svoje djetinjstvo proveo je u Španjolskoj gdje je igrao za omladinske kategorije Malage, a s 13. godina preselio je na Otok.

Max nije odustajao, saznao je gdje živi sir Alex Ferguson (77) koji je tada sjedio na klupi Manchester Uniteda. Pokucao je na vrata Fergusonova stana.

'Gdje je Alex?'

- Znao sam gdje Ferguson živi pa sam otišao kako bi popričao s njim. Pokucao sam i čekao da mi otvorio. Nisam htio samo poslati DVD ili nešto slično, htio sam to osobno odraditi. Žena mu je bila kod kuće i kad sam se predstavio pustila me da uđem - objasnio je Lonsdale pa nastavio:

- Ferguson nije bio kod kuće, bio je na putu. Dala mi je njegov broj pa sam ga nazvao. Objasnio sam zašto sam mu dolazio na kućna vrata, a on nije mogao vjerovati pa me pitao: 'Dovraga, kako si došao do mog broja?!' - rekao je Lonsdale kroz smijeh.

Foto: Bradley Ormesher/News Syndication/PIXSELL/NI Syndication/PIXSELL

Škot je uvijek volio uzeti nekog anonimnog igrača i dati moj dašak svog glamura. Sjetimo se samo Bebea, Tošića i inih igrača.

- Pozvao me da dođem do njega kad se vratio s puta. Pričali smo o mojoj karijeri, svemu što mi se dogodilo, pokazao sam mu i DVD sa svojim potezima. Tri dana kasnije nazvao me jedan od trenera Uniteda i pozvao me na probu - priča Lonsdale koji nije mogao vjerovati da su ga stvarno uzeli.

Parkirao pored Ferrarija i Porschea

Dvotjedna proba prerasla je u dvomjesečnu.

- Šefu se svidjela moja hrabrost i samo zbog toga mi je dao šansu. Dao mi je pet utakmica za rezervnu momčad gdje sam igrao iz Jesseja Lingarda i Paula Pogbu. Putovao sam po cijeloj Engleskoj, živio život, čak sam se i nadao ugovoru i bilo je nekih naznaka da ću ga dobiti, ali ipak se nije realiziralo. Nisu mi dali dovoljno prostora i to me slomilo - kaže pomalo sjetno Lonsdale pa dodaje neobičnu anegdotu.

- Na treninge sam dolazio s Fiestom i parkirao pored Range Rovera, Ferrarija, Porschea... To je bilo najbolje iskustvo u životu. Čelnici Uniteda uputili su me u Doncaster gdje sam impresionirao struku i bio na korak do ugovora, ali...

Max Lonsdale ipak nije dobio ugovor jer je doživio stravičnu ozljedu na prijateljskoj utakmici i nikad se nije vratio na teren. Ovaj bivši veznjak danas radi kao menadžer u jednoj firmi, a nogomet igra rekreativno.