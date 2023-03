Stanić: Kovačić je bio genijalan, Livaković kao divlja mačka, ali Turci su energetski viša razina...

Ma takvih situacija bilo je dok sam ja igrao mnogo, ne treba zamjeriti Kramariću, rekao je odmah na početku Mario Stanić.

Nekadašnji as "vatrenih", strijelac prvoga gola Hrvatske na svjetskim prvenstvima, gostovao je u studiju Nove TV i analizirao pobjedu Dalićevih izabranika u Bursi 2-0.

- Prvih 15 minuta bilo je napeto, a i vidjeli smo da je i Luka Modrić od krvi i mesa. U 15 minuta imao je dva pogrešna pasa, što se ne sjećam kad je ikada imao. No, zabili smo golove u idealnim trenucima, kao što smo ga protiv Walesa primili u najgorem trenutku.

Unatoč pobjedi "vatrenih", Stanić je nahvalio Turke.

Livaković je imao nevjerojatne reakcije

- Energetski su ipak na višoj razini nego mi.

U tih prvih 15 minuta dvaput je naše spasio Livaković.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Bio je kao divlja mačka! Nevjerojatne reakcije kad se lomila utakmica. Nekad baš to nedostaje, takva partija golmana. Ali tih prvih 15 minuta bilo je baš atipično za nas, s toliko tehničkih pogrešaka kod predaje lopte. Kad su nas Turci stiskali presingom, jako dobro smo iznosili, a kod čistih pasova griješili.

Izdvojio je jedan detalj.

Modrić prvi ide u presing

- Kod presinga Modrić kreće prvi, ide na golmana, najistureniji je i to je njegova kvaliteta, on je bio inicijator presinga za drugi gol.

Nahvalio je i dvostrukog strijelca:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kovačić je bio genijalan, prvo ime ove dvije utakmice ako ih gledamo u paketu. Promovira se u lidera, a često su ga osporavali, baš zato jer se vidio prostor za napredak. Sad dobiva na sigurnosti i bit će reprezentacija u dobrim rukama i nakon Luke. Potvrđuje ono što igra u Chelseaju. Kova je uvijek čvrsto na zemlji, dobiva samopouzdanje i dobro se nosi s pritiscima. Možda je rano otišao iz Dinama u zahtjevnu ligu kao što je talijanska, čiji su klubovi skloni više vjerovati starijima. Oscilirao je pa otišao u Real, gdje nije igrao i bitna mu je odluka bila da ode u Englesku.

Još se jednom vratio na početak:

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Kod prva velike šansa Turaka Brozović je napravio pogrešku kakve se ne sjećam. Livi je to sačuvao. Da su tada zabili, njihova bi energija počela rasti. Naši igrači nisu naučili na takve pogreške veznog reda pa su se psihološki tražili i trebalo je vremena da to legne. Za drugu šansu je bio pas Calhanoglua za udžbenike. Ali nemoguće je da u takvoj utakmici suparnik ništa ne napravi. Turci su nas mljeli energetski, u kontaktima, duelima i čak su zaslužili bod. Vrlo su kvalitetna momčad i bit će drugi u skupini.

Stanišić odličan, Pašalić ima instinkt

Jedan od junaka pobjede bio je Josip Stanišić.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

- Pohvale Daliću na odabiru, tko god kaže da je Stanišić bio igrač utakmice, neće pogriješiti. Siguran otraga i opasan naprijed, ima osjećaj za prostor.

Pašalić je imao zicer za 3-0.

- Šteta što nije zabio, jako ga cijenim jer se može ukazati iz drugog plana u prostor koji se otvori, a to je samo intuicija, to ne možeš naučiti, svaki put je u tom prostoru. I kod tog zicera golman mu je obranio pukom srećom. Atalanta igra posebno, za Italiju je to avangarda jer fizički je jako zahtjevno i tom igrom Atalanta gazi. A on to može pratiti.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Na kraju je prokomentirao i izbornika:

- Dalić je bio svjestan težine utakmice. Znate, letvica je sad visoko, u 20 godina tri puta smo bili na postolju, a Italija dvaput nije ni bila na SP-u, Njemačka ispada u skupini... A kad je letvica tako visoko, to je uvijek ples na rubu krize. Jer čim jedna utakmica ne ide prema planu, odmah se spominje kriza. Ovom pobjedom Dalić je to izbjegao.

Najčitaniji članci