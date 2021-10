Osjećaj je fenomenalan i uživam u svakoj sekundi. Želim pomoći momčadi koliko god mogu i nadam se da će i moje igre dati doprinos da osvojimo što veći broj trofeja, riječi su uzbuđenog Josipa Stanišića (21) nakon što je potpisao ugovor s Bayern Münchenom sve do 2025. godine.

Prijašnji ugovor Stanišića i njemačkog prvaka je trajao do 2023., a sada ga je Stanišić produljio do 2025. godine. U Bayernu je 21-godišnji Stanišić od 2017. godine. Nakon što je prošao mlađe uzraste kluba iz Bavarske, od 2019. do ove godine je igrao za tamošnju drugu momčad.

- Sretni smo jer smo uspjeli integrirati još jednog talentiranog nogometaša iz našeg kampa u prvu momčad, Josip se etablirao vrlo brzo. On je sjajan dodatak našoj momčadi, vrlo pouzdan igrač koji je snažan u duelima, siguran na lopti i može sudjelovati u napadačkom presingu. Daje sve od sebe na svakom treningu i samo treba nastaviti tako - rekao je direktor kluba Hasan Salihamidžić.

Od početka aktualne sezone krenuo je streloviti uspon ovog desnog bočnog igrača. Ukupno je za Bayern ove sezone upisao osam nastupa (sva natjecanja), od čega je četiri puta startao od prve minute. U Bundesligi gdje je Bayern trenutačno vodeći Stanišić ima šest nastupa.

Ovog igrača je krenulo i na reprezentativnom planu te je nedavno debitirao za hrvatsku reprezentaciju. Odigrao je cijelu kvalifikacijsku utakmicu protiv Cipra, a potom nešto više od sat vremena protiv Slovačke.