BAVARCI U POLUFINALU

Stanišić prošao i izborio penal, Bayern srušio Leipzig u Kupu...

Piše HINA,
Stanišić prošao i izborio penal, Bayern srušio Leipzig u Kupu...
Foto: Michaela Stache

Prodor hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u svom je šesnaestercu zaustavio gostujući vratar te je dosuđen jedanaesterac kojeg je Kane u 64. minuti pretvorio u 1-0. Za 2-0 zabio je Luis Diaz

Posljednji polufinalisti njemačkog DFB Pokala su nogometaši Bayerna koji su pred svojim navijačima svladali Leipzig s 2-0 ove srijede. Više od sat vremena mreže su mirovale, a Leipzig se vrlo kvalitetno borio protiv favoriziranog domaćina. Već u četvrtoj minuti postignut je pogodak, a strijelac je za 1-0 Leipziga bio Baumgartner. No, pogodak je nakon VAR provjere poništen zbog zaleđa.

DFB Cup - Quarter Final - Bayern Munich v RB Leipzig
Foto: Heiko Becker

Utakmica je riješena u samo nekoliko minuta drugog dijela. Prodor hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića u svom je šesnaestercu zaustavio gostujući vratar te je dosuđen jedanaesterac kojeg je Kane u 64. minuti pretvorio u 1-0. Samo tri minute poslije bilo je konačnih 2-0, a strijelac je bio Luis Diaz. Stanišić je za Bayern igrao do 69. minute.

Ranije su ulazak u polufinale osigurali Bayer, Stuttgart i Freiburg. Bayer je na domaćem terenu pobijedio St. Pauli 3-0, dok je istim rezultatom Stuttgart u gostima nadjačao Holstein Kiel. Freiburg je nakon jedanaesteraca s ukupnih 6-5 bio bolji od berlinske Herthe.

