Stanišić zabio Bayernu, Tuchel ljutit: U Engleskoj ne bi smio igrati! Nažalost, ovdje smije...

Bayer Leverkusen deklasirao je Bayern 3-0 u vrlo iščekivanoj utakmici Bundeslige i direktnom okršaju za vodstvo u prvenstvu.

Josip Stanišić zabio je za vodstvo Leverkusena u 18. minuti, a pobjedu stroja Xabija Alonsa potvrdili su Alejandro Grimaldo (50.) i Jeremie Frimpong (90.). Bayer je tako nastavio savršen niz, ove sezone još uvijek ne zna za poraz u svim natjecanjima, a ovom je pobjedom 'pobjegao' Bayernu na plus pet...

Foto: Hasan Bratic/DPA

- Prvi gol koji smo primili je nešto što obrana u kojoj je pet igrača ne smije primiti. To se ne smije dogoditi sa zadnjom linijom u kojoj je pet ljudi. Na kraju smo izgubili 3:0, ali nemam osjećaj da je to realan rezultat. Nakon poluvremena smo primili gol nakon duplog pasa, bilo je to prejeftino

Tuchel kritizirao Bundesligu

Tuchel je nije sretan što mu je prvi gol zabio upravo Stanišić. Podržava pravilo u Premier ligi, gdje posuđeni igrači ne mogu igrati protiv kluba koji posjeduje njihovu registraciju.

- U Engleskoj postoji jedno lijepo pravilo da igrač kojeg posudiš nekome ne može igrati protiv tebe. Meni to ima smisla. To pravilo, nažalost, ne postoji u Njemačkoj. Često me u karijeri 'ulovio' igrač s posudbe.

Foto: Hasan Bratic/DPA

Ipak, čestitao je Stanišiću.

- Danas smo mi (Bayern, op. a.) žrtve tog pravila. Vidio sam Stanišića i čestitao mu. On je sad igrač Leverkusena i to je sve što mogu reći - zaključio je Tuchel.