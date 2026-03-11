Stanišić zabio prvijenac u Ligi prvaka i oduševio: Strani mediji ne prestaju hvaliti sjajnu igru

U prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka Bayern je uvjerljivo pobijedio Atalantu 6-1. Strijelac prvog gola bio je hrvatski reprezentativac Josip Stanišić u 12. minuti susreta. Bio je to njegov prvijenac u Ligi prvaka, a strani mediji nahvalili su igru braniča. Stanišićev gol možete pogledati OVDJE.

Talijanska Gazzetta dello Sport dodijelila mu je visoku ocjenu 7,5 i naglasila kako je upravo njegov gol u ranoj fazi utakmice bio ključan za dalje. Također su napisali da se "u 12 minuta revanširao" za prijašnji poraz od Atalante u dresu Bayer Leverkusena u finalu Europske lige u Dublinu. Do 25. minute susreta Bavarci su već imali prednost 3-0, golove su zabili Michael Olise i Serge Gnabry. U nastavku utakmice, Bayern je zabio još tri komada, a strijelac jedinog gola za Atalantu bio je Mario Pašalić.

Foto: Daniele Mascolo

Talijanski mediji naglašavaju kako je Stanišić bio iznimno čvrst u obrani i da je stalno prijetio prema naprijed. Navode kako je često ulazio iz drugog plana, sudjelovao u visokom presingu i navodio Bayern na brzu tranziciju.

Stanišića su pohvalili i njemački mediji koji ističu važnost njegovog prvog gola. Neki od natpisa u njihovim medijima bili su "Stanišić šokirao Atalantu", a time je dodatno učvrstio poziciju među početnih 11.