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Start u Maleziji odgođen je zbog kiše! Evo zašto se F1 više ne vozi po pljusku, kao što je bilo nekad

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 3 min
Start u Maleziji odgođen je zbog kiše! Evo zašto se F1 više ne vozi po pljusku, kao što je bilo nekad
Foto: Hasnoor Hussain
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U tijeku je utrka VN Bahreina u Maleziji na stati Sepangu. Početak je bio odgođen zbog jake kiše i pljuska koji je natopio stazu; zbog guma za kišne uvjete smanjenja je vidljivost vozača, a sigurnost je najvažnija

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Start utrke Formule 1 na stazi Sepang u Maleziji odgođen je zbog snažnog pljuska i grmljavinskog nevremena koji su zahvatili stazu. Iako moderni bolidi posjeduju vrhunsku tehnologiju, vodstvo natjecanja i ove je sezone pokazalo da više ne dopušta vožnju u ekstremnim kišnim uvjetima.

Bahrain Grand Prix Bahrain Grand Prix Bahrain Grand Prix
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Foto: Jakub Porzycki

Glavni problem je vodena zavjesa, a ne prianjanje

Kada snažna kiša natopi stazu, utrke se redovito prekidaju ili odgađaju dok se uvjeti ne poprave. Fanovi se često prisjećaju starih vremena kada su vozači poput Ayrtona Senne i Michaela Schumachera briljirali po pljusku, no danas se takve utrke uopće ne bi vozile jer su se standardi promijenili.

Pravi razlog zašto se Formula 1 više ne vozi po jakoj kiši nije nedostatak prianjanja guma, već izuzetno loša vidljivost. Dvadeset bolida koji jure stazom bacaju goleme količine vode u zrak, stvarajući neprobojan zid kroz koji vozač jednostavno ne vidi ništa. Vožnja na slijepo pri brzinama većim od 300 kilometara na sat predstavlja golem rizik za sve natjecatelje.

​- Kao trkač uvijek želiš voziti, ali kada pri velikim brzinama doslovno ne vidiš ništa, to nije utrkivanje nego glupost - rekao je George Russell.

Bahrain Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Nove generacije bolida dodatno pogoršavaju situaciju

Gume koje Pirelli donosi za mokre uvjete nevjerojatno su učinkovite i dizajnirane su za izbacivanje vode s asfalta. Potpuno kišne gume mogu raščistiti oko 85 litara vode u sekundi pri punoj brzini. Ironično, upravo ta sposobnost čišćenja staze stvara veliki problem jer sva ta voda završava visoko u zraku. S uvođenjem bolida s efektom tla, situacija s vidljivošću drastično se pogoršala.

Takva aerodinamika generira ogromnu potisnu silu s podnice, koja doslovno usisava vodu s asfalta i izbacuje je visoko gore zbog čega se stvara ogromna količina spreja kroz stražnji difuzor. Krovna organizacija pokušala je riješiti problem testiranjem posebnih blatobrana na kotačima, ali su testovi pokazali da oni uopće ne pomažu jer glavnina vode dolazi upravo ispod bolida.

Bahrain Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki

Postoji li rješenje za budućnost

S obzirom na to da aerodinamiku nije moguće promijeniti bez ozbiljnog narušavanja performansi bolida, inženjeri i vozači traže alternativne opcije. Carlos Sainz istaknuo je kako postoji poseban asfalt koji ne zadržava vodu na površini, no većina staza na kalendaru nema takvu specifičnu podlogu. Drugi vozači predlažu uvođenje napredne tehnologije unutar samog kokpita.

Neki stručnjaci spominju mogućnost uvođenja sustava koji bi projicirao položaj bolida na vizir vozača u uvjetima kada fizički ne mogu vidjeti automobil ispred sebe. Nova pravila za 2026. godinu donijet će značajno smanjenje aerodinamičkog potiska, što bi moglo sasvim slučajno ublažiti problem jer će bolidi ispumpavati manje vode sa staze u zrak.

*uz korištenje AI-ja

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