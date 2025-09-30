Obavijesti

JUBILARNI CRO RACE

Starta biciklistički spektakl kroz Hrvatsku. Evo karte svih etapa

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Starta biciklistički spektakl kroz Hrvatsku. Evo karte svih etapa
10
Foto: PIXSELL, CRO Race

Kreće 10. CRO Race! Spektakl na dva kotača prolazi kroz Hrvatsku, a 20 jakih timova uključuje i domaćeg asa Frana Miholjevića. Pratite utrku na HTV-u i Eurosportu

Od jutros, 30. rujna, Split je domaćin početka 10. izdanja CRO Racea, međunarodne biciklističke utrke koja će do 5. listopada povezati jug i sjever Hrvatske kroz šest uzbudljivih etapa i gotovo 1000 kilometara na dva kotača. Prva etapa vozi se od Splita do Sinja, a završnica će tradicionalno biti u Zagrebu.

Pokretanje videa...

01:10
Kaos u finišu biciklističke utrke CRO Race u Zadru: Popadali su po cesti | Video: 24sata/pixsell

- Teško je povjerovati da je više od desetljeća rada iza nas. Deseto je izdanje uzbudljivije nego ikad. Par novih etapa, par novih destinacijskih partnera, starta ili ciljeva i 20 ekipa, izuzetno jaki sprinterski sastavi dolaze. Kvalitetan roster. UAE u ovom trenutku je prva ekipa na svijetu - kazao je direktor utrke Vladimir Miholjević.

Na utrci sudjeluje 20 timova, uključujući sedam s WorldTour statusom, među kojima su UAE Emirates-XRG, Bahrain Victorious, Red Bull-BORA-Hansgrohe, INEOS Grenadiers, Soudal-QuickStep, Arkea-B&B Hotels i Jayco-AlUla. Gledatelji će imati priliku pratiti najljepšu razglednicu Hrvatske, od obale do unutrašnjosti, i putem televizijskog prijenosa na HTV-u 2 i Eurosportu.

Zagreb: Oded Kogut pobjednik je posljednje etape biciklističke utrke CRO Race
Zagreb: Oded Kogut pobjednik je posljednje etape biciklističke utrke CRO Race | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Iako ima samo 23 godine, jedini hrvatski vozač u nekoj od WorldTour momčadi, Fran Miholjević ove će godine već peti put nastupiti na CRO Raceu, a i ove je godine član Bahrain Victoriousa. 

- Očekuje nas dinamična utrka koja bi trebala biti neizvjesna do zadnjeg dana. Meni je ovo zadnja utrka sezone, zato je forma u laganom padu, ali to ću nadoknaditi motivacijom jer vozim pred domaćom publikom. Najviše mi odgovara četvrta etapa s ciljem u Labinu, kako meni tako i ekipi. Teren je takav da daje priliku iznenaditi favorite jer treba više od same snage vozača da bi se pobijedilo - izjavio je Miholjević.

Zagreb: Službena najava jubilarnog desetog izdanja biciklističke utrke CRO Race
Zagreb: Službena najava jubilarnog desetog izdanja biciklističke utrke CRO Race | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Uz početak glavne utrke, posebnu pažnju privuklo je i šesto izdanje Kids CRO Racea, koje je u ponedjeljak u Splitu okupilo čak 150 djece željnih sportskog izazova. Mali biciklisti su uz podršku publike i državne tajnice Zrinke Mužinić Bikić pokazali da natjecanje može biti i zabavno, i edukativno, i inspirativno.

Etape CRO Racea 2025.

30. rujna: Split – Sinj (160,5 km)

Foto: CRO Race

1. listopada: Biograd na Moru – Novalja (119 km)

Foto: CRO Race

2. listopada: Gospić – Rijeka (150,5 km)

Foto: CRO Race

3. listopada: Krk – Labin (187,5 km)

Foto: CRO Race

4. listopada: Karlovac – Sveta Nedelja (151,5 km)

Foto: CRO Race

5. listopada: Samobor – Zagreb (156,5 km)

Foto: CRO Race

