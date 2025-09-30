Kreće 10. CRO Race! Spektakl na dva kotača prolazi kroz Hrvatsku, a 20 jakih timova uključuje i domaćeg asa Frana Miholjevića. Pratite utrku na HTV-u i Eurosportu
Starta biciklistički spektakl kroz Hrvatsku. Evo karte svih etapa
Od jutros, 30. rujna, Split je domaćin početka 10. izdanja CRO Racea, međunarodne biciklističke utrke koja će do 5. listopada povezati jug i sjever Hrvatske kroz šest uzbudljivih etapa i gotovo 1000 kilometara na dva kotača. Prva etapa vozi se od Splita do Sinja, a završnica će tradicionalno biti u Zagrebu.
- Teško je povjerovati da je više od desetljeća rada iza nas. Deseto je izdanje uzbudljivije nego ikad. Par novih etapa, par novih destinacijskih partnera, starta ili ciljeva i 20 ekipa, izuzetno jaki sprinterski sastavi dolaze. Kvalitetan roster. UAE u ovom trenutku je prva ekipa na svijetu - kazao je direktor utrke Vladimir Miholjević.
Na utrci sudjeluje 20 timova, uključujući sedam s WorldTour statusom, među kojima su UAE Emirates-XRG, Bahrain Victorious, Red Bull-BORA-Hansgrohe, INEOS Grenadiers, Soudal-QuickStep, Arkea-B&B Hotels i Jayco-AlUla. Gledatelji će imati priliku pratiti najljepšu razglednicu Hrvatske, od obale do unutrašnjosti, i putem televizijskog prijenosa na HTV-u 2 i Eurosportu.
Iako ima samo 23 godine, jedini hrvatski vozač u nekoj od WorldTour momčadi, Fran Miholjević ove će godine već peti put nastupiti na CRO Raceu, a i ove je godine član Bahrain Victoriousa.
- Očekuje nas dinamična utrka koja bi trebala biti neizvjesna do zadnjeg dana. Meni je ovo zadnja utrka sezone, zato je forma u laganom padu, ali to ću nadoknaditi motivacijom jer vozim pred domaćom publikom. Najviše mi odgovara četvrta etapa s ciljem u Labinu, kako meni tako i ekipi. Teren je takav da daje priliku iznenaditi favorite jer treba više od same snage vozača da bi se pobijedilo - izjavio je Miholjević.
Uz početak glavne utrke, posebnu pažnju privuklo je i šesto izdanje Kids CRO Racea, koje je u ponedjeljak u Splitu okupilo čak 150 djece željnih sportskog izazova. Mali biciklisti su uz podršku publike i državne tajnice Zrinke Mužinić Bikić pokazali da natjecanje može biti i zabavno, i edukativno, i inspirativno.
Etape CRO Racea 2025.
30. rujna: Split – Sinj (160,5 km)
1. listopada: Biograd na Moru – Novalja (119 km)
2. listopada: Gospić – Rijeka (150,5 km)
3. listopada: Krk – Labin (187,5 km)
4. listopada: Karlovac – Sveta Nedelja (151,5 km)
5. listopada: Samobor – Zagreb (156,5 km)
