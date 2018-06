Statistika govori: 'Vatreni' će igrati četvrtfinale na Mundijalu

Nakon dvije pobjede bez primljenoga gola hrvatska nogometna reprezentacija raste na ljestvici favorita ovogodišnjega Svjetskog prvenstva u Rusiji. S 11. mjesta i očekivanog prolaska u osminu finala statistika govori kako će "vatreni" igrati najmanje - četvrtfinale!

Hrvatska je, naime, nakon pobjede nad Argentinom napredovala četiri mjesta i skočila na sedmo mjesto favorita prema power-rankingu portala SofaScore. Na vrhu su i dalje Brazilci i Španjolci, a Nijemci su pobjedom nad Švedskom skočili s petog na treće mjesto, nauštrb Francuza, koji su pali dvije pozicije. Četvrto mjesto i dalje drže Belgijci.

Najveći skok u Top 10 imala je baš Hrvatska, a velik napredak ostvarile su i Kolumbija (devet mjesta) nakon pobjede nad Poljacima, i Nigerija nakon rušenja Islanđana (deset mjesta). Strelovit pad zabilježile su Argentinci (-7), Peruanci i Islanđani (-5).

Statističari SofaScorea sastavili su ljestvicu uz pomoć nekoliko faktora koji imaju različitu težinu vrednovanja. Tako bodove reprezentacijama donose analitičke procjene njihove kvalitete i igara na terenu, matematički obrađeni i modelirani koeficijenti kladionica, povijesni rezultati kroz model ELO, ocjene u SofaScoreu i još nekoliko faktora.

