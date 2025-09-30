Splićani u zadnjih pet utakmica koje su morali igrati bez Livaje imaju pet pobjeda. Bez Livaje će biti i u sljedećem kolu protiv Istre
Statistika ne laže: Hajduk naučio pobjeđivati bez Livaje
Marko Livaja (32) za vikend je protiv Lokomotive morao izaći nakon prvog poluvremena zbog problema s mišićem. Sumnjalo se na ozljedu stražnje lože, a jučer je to potvrdio i liječnički pregled. Ima parcijalnu rupturu i izbivat će tri tjedna. Propušta utakmicu s Vukovarom, ali trebao bi biti spreman nakon reprezentativne pauze, za Istru.
