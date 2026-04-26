ARGENTINAC BIO PREJAK
Šteta! Završio bajkovit tjedan za Prižmića, izgubio je u 3. kolu
Čitanje članka: < 1 min
Argentinski tenisač Tomas Martin Etcheveryy pobijedio je Dinu Prižmića u trećem kolu Mastersa u Madridu sa 2-6, 6-4, 6-3.
Prvi set je pripao hrvatskom tenisaču koji je u potpunosti nadigrao suparnika, ali favorizirani Argentinac preokrenuo je meč u iduća dva seta i plasirao se u osminu finala.
Podsjetimo, Prižmić se na glavni dio turnira plasirao kao kvalifikant, a onda senzacionalno izbacio prvo Berrettinija u prvom kolu, a potom i šestog tenisača svijeta Sheltona u drugom.
Etcheverry će u osmini finala igrati protiv pobjednika dvoboja Flis - Nava.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku