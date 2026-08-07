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ITALIJA ILI ŠPANJOLSKA?

Stigao novi 'lovac' na hrvatskog napadača: U igru ušao Gattuso!

Piše Jakov Drobnjak,
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Stigao novi 'lovac' na hrvatskog napadača: U igru ušao Gattuso!
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS
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Drama oko Franje Ivanovića se zahuktava: Betis kasni, a Lazio ulazi u igru i čeka zeleno svjetlo Benfice do vikenda

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Nikako da završi saga oko Franje Ivanovića (22). Nakon što je odbio Hull City pa došao zaista blizu Real Betisa, talijanski insajderi javljaju kako posao nije ni blizu gotov te da se u igru uključio Lazio. Navodi se kako Betis treba vremena za realizirati posudbu s obaveznim otkupom, a još nije napravio potrebne izlazne transfere te je tu priliku vidio klub iz Rima.

Benfica hrvatskog napadača može poslati na posudbu, ali samo prvu sezonu. Najvjerojatnije će tražiti obavezan otkup za oko 25 milijuna eura, što bi nekim klubovima mogao biti problem. Ipak, Lazio, kojeg vodi bivši trener Hajduka Gennaro Gattuso, spreman je ići po Ivanovića. On je već rekao "da" Gattusu i sada se čeka da se dva kluba dogovore oko cijene. Lazio će navodno čekati ovaj vikend.

Također, Ivanović nije u momčadi portugalskog kluba za utakmice kvalifikacija Europske lige, tako da je i to naznaka da je Ivanović vrlo blizu odlaska iz kluba. Španjolska ili Italija sada ostaje glavno pitanje. Gdje god ode, trebao bi postati "udarna igla" momčadi.

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