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FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula je zaruke pa se udala za kolegu. Stigla im beba

Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Đinović, djevojački Matić, i njen suprug Filip Đinović postali su roditelji djevojčice Lune. Do samog rođenja nisu htjeli znati spol. Splićanka je početkom 2025. potvrdila raskid prvih zaruka
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FOTO Ljubavna priča Barbare i Filipa: Raskinula je zaruke pa se udala za kolegu. Stigla im beba
Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Matić Đinović (31) i njezin suprug, srpski judaš Filip Đinović (30), proživljavaju najsretnije dane. Nakon vjenčanja koje je iznenadilo javnost i dvostrukog slavlja koje je ujedinilo Split i Beograd, par je u četvrtak dobio prvo dijete, otkrio je Story. | Foto: Instagram
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Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Matić Đinović (31) i njezin suprug, srpski judaš Filip Đinović (30), proživljavaju najsretnije dane. Nakon vjenčanja koje je iznenadilo javnost i dvostrukog slavlja koje je ujedinilo Split i Beograd, par je u četvrtak dobio prvo dijete, otkrio je Story. | Foto: Instagram
Komentari 2

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