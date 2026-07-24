Stigla odbijenica Talijanima: 'Počašćen sam, ali mi se ne da'

Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola (55) ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) da sjedne na klupu "Azzurra". Talijanski mediji navode kako je Guardiola poslao odbijenicu novom tehničkom direktoru FIGC-a Paolu Maldiniju.

Bivši menadžer Manchester Cityja, Bayerna i Barcelone nekoliko je dana razmišljao o ponudi, a onda se ipak zahvalio na pozivu. Sky Italy izvještava da je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga koji nadilaze nogomet.

Foto: Paul Childs/REUTERS

- Hvala, počašćen sam, ali trenutno mi se ne da - prenijela je Gazzetta dello Sport.

U viziji FIGC-a, Guardiola je trebao biti središnja figura novog projekta "Azzurra" koji ima za cilj obnovu talijanskog nogometa na čvrstim temeljima. Premda je četiri puta bila svjetski prvak, Italija se nije uspjela plasirati na zadnja tri Mundijala.

"lan B je sada službeno u tijeku. Trenutno je to Andrea Pirlo, čovjek za kojeg Paolo Maldini vjeruje da je pravi inovator koji će se odvojiti od prošlosti i izgraditi novu viziju nogometa. Možda će trebati vremena, iako je Liga nacija za osam tjedana, a Europsko prvenstvo 2028. na vidiku, to će biti generalna proba za Svjetsko prvenstvo 2030. Dugoročni projekt, ovaj put, ne može tolerirati nagle promjene smjera", napisala je Gazzetta.