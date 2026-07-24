Obavijesti

Sport

Komentari 1
NIŠTA OD PEPA

Stigla odbijenica Talijanima: 'Počašćen sam, ali mi se ne da'

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Stigla odbijenica Talijanima: 'Počašćen sam, ali mi se ne da'
Foto: Paul Childs/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Šok u Italiji: Guardiola je odbio klupu Azzurra! FIGC sad okreće plan B, a na meti je Andrea Pirlo

Admiral

Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola (55) ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza (FIGC) da sjedne na klupu "Azzurra". Talijanski mediji navode kako je Guardiola poslao odbijenicu novom tehničkom direktoru FIGC-a Paolu Maldiniju.

Bivši menadžer Manchester Cityja, Bayerna i Barcelone nekoliko je dana razmišljao o ponudi, a onda se ipak zahvalio na pozivu. Sky Italy izvještava da je njegova odluka bila posljedica osobnih razloga koji nadilaze nogomet.

Premier League - AFC Bournemouth v Manchester City
Foto: Paul Childs/REUTERS

- Hvala, počašćen sam, ali trenutno mi se ne da - prenijela je Gazzetta dello Sport

U viziji FIGC-a, Guardiola je trebao biti središnja figura novog projekta "Azzurra" koji ima za cilj obnovu talijanskog nogometa na čvrstim temeljima. Premda je četiri puta bila svjetski prvak, Italija se nije uspjela plasirati na zadnja tri Mundijala.

"lan B je sada službeno u tijeku. Trenutno je to Andrea Pirlo, čovjek za kojeg Paolo Maldini vjeruje da je pravi inovator koji će se odvojiti od prošlosti i izgraditi novu viziju nogometa. Možda će trebati vremena, iako je Liga nacija za osam tjedana, a Europsko prvenstvo 2028. na vidiku, to će biti generalna proba za Svjetsko prvenstvo 2030. Dugoročni projekt, ovaj put, ne može tolerirati nagle promjene smjera", napisala je Gazzetta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Joško Gvardiol riješio pitanje budućnosti, bivši dinamovac pronašao novu ligu
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Joško Gvardiol riješio pitanje budućnosti, bivši dinamovac pronašao novu ligu

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane
VELIKA POBJEDA

VIDEO Hajduk - Pafos 2-0: Rapsodija na Poljudu! 'Bili' u devet minuta slomili Ciprane

HAJDUK - PAFOS 2-0 Uzvrat je za tjedan dana na Cipru, a pobjednik će u idućoj rundi igrati protiv RB Salzburga. Gubitnik nastavlja u kvalifikacijama KL-a, protiv boljeg iz susreta Dinamo Tbilisija i Žalgirisa
FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka
PROŠAO TEŽAK PUT

FOTO Junak Hajduka htio je odustati od nogometa, spasile ga vjera i skromna medicinarka

HAJDUK - PAFOS 2-0 Michele Šego još sa 17 godina našao se na popisu 60 najvećih svjetskih talenata rođenih 2000. Za povratak u Hajduk izborio se igrama u Varaždinu, a u četvrtak je zabio europski prvijenac

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026