PRODUŽIO UGOVOR

Stigla potvrda: Gasly i Alpine dogovorili suradnju do 2028.

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: YVES HERMAN/REUTERS

Francuski vozač Pierre Gasly produžio je ugovor s momčadi Alpine. U njemu vide vođu momčadi za naredne sezone, a vijest je stigla uoči Velike nagrade Italije u Monzi

Francuz Pierre Gasly produžio je ugovor s momčadi Alpine do kraja sezone 2028., objavila je u subotu francusko-britanska momčad Formule 1. Ovaj sporazum "učvršćuje Alpineovo uvjerenje da je Pierre vozač koji će voditi momčad u novu regulatornu eru 2026. i dalje", objavila je momčad uoči utrke Velike nagrade Italije ovog vikenda u Monzi.

British Grand Prix
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

- Produženje ugovora omogućit će Pierreu da provede šest sezona s momčadi - dodaje se, dodajući da se momčadi pridružio 2023. godine.

Gasly, koji je debitirao u F1 2017. s Toro Rossom (kasnije AlphaTauri, a kasnije Racing Bulls), sudjelovao je u ukupno 168 Velikih nagrada, pobijedivši u utrci u Monzi 2020..

Alpine trenutno zauzima deseto i posljednje mjesto u poretku konstruktora nakon 15 od 24 Velike nagrade sezone. Tim se muči od 2022. godine, kada je na samom kraju sezone osigurao 4. mjesto u prvenstvu.

