Stigla sankcija za pljuvanje: Luis Suarez je suspendiran na šest utakmica i mora platiti kaznu

Na utakmici finala američkog Leagues Cupa dogodila se sramotna scena u kojoj je glavni akter bio Luis Suarez. Inter Miami je izgubio 3-0 od Seattle Soundersa i ostao bez trofeja, a nakon utakmice došlo je do naguravanja u kojem je Suarez pljunuo protivničkog trenera. Snimka je zgrozila nogometni svijet, a sada je stigla i kazna za urugvajskog nogometaša.

Foto: Sam Navarro/REUTERS

Bilo je jasno da ga čeka velika kazna, a presuda je čak šest utakmica suspenzije zbog nasilnog ponašanja i pljuvanja. S dvije utakmice suspenzije kažnjen je i njegov suigrač Sergio Busquets koji je također divljao na kraju utakmice, a Tomas Aviles dobio je tri utakmice iz istog razloga. Uz "hlađenje" na tribinama, sva trojica će morati platiti i novčanu kaznu što bi ih trebalo natjerati da razmisle o svom ponašanju.

Suarez se poslao i poruku isprike tri dana nakon incidenta.

- Ovo nije slika koju želim projicirati, ni svojoj obitelji, koja pati zbog mojih pogrešaka, ni svom klubu, koji također ne zaslužuje da bude pogođen nečim ovakvim. Dogodile su se stvari koje se nisu trebale dogoditi, ali to ne opravdava moju reakciju. Pogriješio sam i iskreno mi je žao - rekao je Suarez.

Ovakvo nesportsko ponašanje nije prvi takav slučaj u Suarezovoj karijeri. Dva puta je ugrizao svoje protivnike, nebrojeno puta gazio suparnike, a poznat je i njegov rasistički ispad prema Patriceu Evri za vrijeme dok je igrao u Liverpoolu.