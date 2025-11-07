Nakon odigranog 12. kola HNL-a, vodeći na tablici je Hajduk, a Dinamo ima bod manje. 'Modri' su dobili najveću kaznu od discpilinskog suca nakon utakmice s Rijekom, a kažnjeno je više od pola klubova
Stigle kazne za 12. kolo HNL-a. Dinamovi neredi najskuplji, a još pet klubova plaća kaznu
Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer objavio je odluke o disciplinskim kaznama za 12. kolo. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, navodi se u izvješću HNS-a.
Dinamo - Rijeka (1. studenoga 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 750 eura
Istra 1961 - Vukovar (1. studenoga 2025.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 670 eura
Osijek - Varaždin (2. studenoga 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.600 eura
Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga 2025.)
Slaven Belupo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 670 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 900 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.000 eura
Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.900 eura.
