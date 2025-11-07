Obavijesti

NAKON 12. KOLA

Stigle kazne za 12. kolo HNL-a. Dinamovi neredi najskuplji, a još pet klubova plaća kaznu

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nakon odigranog 12. kola HNL-a, vodeći na tablici je Hajduk, a Dinamo ima bod manje. 'Modri' su dobili najveću kaznu od discpilinskog suca nakon utakmice s Rijekom, a kažnjeno je više od pola klubova

Disciplinski sudac HNL-a Alan Klakočer objavio je odluke o disciplinskim kaznama za 12. kolo. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, navodi se u izvješću HNS-a

Dinamo - Rijeka (1. studenoga 2025.)

Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 7.000 eura

Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 750 eura 

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL
Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Istra 1961 - Vukovar (1. studenoga 2025.)

Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 670 eura

Osijek - Varaždin (2. studenoga 2025.)

Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.600 eura

Slaven Belupo - Hajduk (2. studenoga 2025.)

Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL
Koprivnica: NK Slaven Belupo i HNK Hajduk sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Slaven Belupo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 670 eura

Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 900 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 5.000 eura

Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.900 eura. 

