Stigle kazne za 17. kolo. Dinamo opet mora platiti najveću globu

Iza nas je 17. kolo HNL-a u kojem su kazne za pirotehniku i neprimjereno ponašanje na stadionima bitno manje nego u 16. kolu kada su igrali Dinamo i Hajduk. Kazne su morali platiti Slaven Belupo, Dinamo, Lokomotiva i Hajduk. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, HNS je detaljno obrazložio kazne na svojim stranicama.

Na utakmici u Koprivnici gdje je Dinamo s 5-2 pobijedio domaći Slaven Belupo, pirotehnike je bilo i na domaćem i na gostujućem dijelu tribine. Tako Slaven Belupo mora platiti 1400 eura zbog pirotehnike, a Dinamo 4000 eura, s obzirom na to da je na dijelu tribine gdje su navijači "modrih" bilo puno više baklji.

Utakmica Lokomotive i Hajduka igrala se na Maksimiru i završila je pobjedom splitske momčadi 3-1. Kao i u Koprivnici, i ovdje su oba kluba kažnjena zbog pirotehnike. Lokomotiva mora platiti 700 eura, a Hajduk 1400 eura. Drugih kazni nije bilo.