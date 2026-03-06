Stigle kazne za 24. kolo. Hajduk i Dinamo su dobili 'po džepu'

Prije uzbuđenja u Kupu odigrano je 24. kolo HNL-a te ni ono nije prošlo bez kazni za pirotehniku i rasizam te druge oblike diskriminacije. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe, HNS je objavio pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja.

Varaždin i Hajduk sastali se u 12. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Na utakmici Varaždina i Hajduka (1-1) domaćin je kažnjen sa 2500 eura za pirotehniku te 2660 eura za rasizam i druge oblike diskriminacije. Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, klubu iz "baroknog grada" izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.160 eura. Što se tiče Hajduka, gosti su kažnjeni za pirotehniku i morat će platiti 9600 eura prema članku 66., stavak 2. Disciplinskog pravilnika.

Bakljada je bila i na Maksimiru na utakmici Dinama i Gorice (4-2). Zagrebački klub morat će platiti 8800 eura po članku 66., stavak 1. Disciplinskog pravilnika.