Stigli smo u Senec: Pivo 10, grah 12 kn i hokej je svetinja

Foto: Dubravko Miličić/24sata Hokej, hokej, hokej i hokej. Tako Slovaci dočekuju utakmicu protiv Hrvatske.



- Kad igra hokejaška reprezentacija u svim se kafićima gasi muzika, mjesta se rezerviraju po desetak dana unaprijed. Nogomet? Ha, iskreno, nemamo niti jednu rezervaciju - priča Karol, konobar, koji je u Slovačku došao prije šest godina iz Vojvodine.



Kako je u Trnavi smještaj 'prebukiran' hrvatski navijači spas su pronašli u dvadesetak kilometara udaljenom Senecu, mjestu koje je puno turista. U Country Saloonu, pivo stoji deset kuna, grah 12, a porcija 'spicy' krilaca ili rebarca - 30 kuna. Piva su većinom češka.



- Ovdje svi piju pivo, no zakon ne dozvoljava niti kap alkohola u krvi, ako vozite. Imate li više od 1.00 promila dok ste za volanom, platit ćete 1000 eura i oduzet će vam vozačku dozvolu na godinu dana. Inače, policija nije nešto stroga kao u Hrvatskoj ili Srbiji, ako ste pijani, pjevate li ili slično, neće vas zapisati, povisiti glas ili slično - priča Karol, koji kaže da je život u Slovačkoj nekoliko puta bolji nego u Hrvatskoj, gdje je također radio dvije godine.



- U Senecu mogu zaraditi 250 eura za jedan vikend. Najam stana nije nešto jeftin, jednosobni stan plaćam 350 eura plus 49 eura internet i tv. To je sve nekakvih 400 eura.



Da će u Trnavi u petak u 20.45 minuta gostovati Hrvatska ne možete saznati nigdje. Nema plakata, televizijskih emisija posvećenih utakmici, a i u novinama su glavne vijesti da Košice i Slovan Bratislava otvaraju hokejaško prvenstvo 12. rujna.



Da se barem nekakva pažnja posveti i nogometu pobrinuo se Marek Hamšik, koji je najveća nogometna zvijezda u Slovačkoj. Na ulazu u nekoliko hotela stoji lutka sa Hamšikovim dresom, jedini znak da se u ovoj zemlji igra i nogomet.

U Senecu odsjeda slovačka nogometna reprezentacija, pa je Hamšik ugostiteljima podijelio dresove. No, to je jedini nogometni dres, koji krasi ugostiteljske objekte, ostala mjesta na zidovima rezervirana su za hokejaše.



Hrvatska je sa Slovačkom u gostima igrala tri puta, sva tri puta u Bratislavi. Loša vijest je da niti jednom nismo pobijedili. Dvaput smo odigrali 1-1, jednom izgubili 4-1. Dobra vijest je da su sve tri utakmice bile prijateljske.