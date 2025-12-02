Stiglo zeleno svjetlo za gradnju novog hrvatskog stadiona! Evo kad kreće i kad će biti završena

Bjelovar dobiva ultra-moderan stadion vrijedan 13 milijuna eura! Arena Bjelovar imat će 5000 sjedećih mjesta, a u sklopu kompleksa bit će i streljana za olimpijca Mirana Maričića
Izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar. Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice Mladost Ždralovi - Rijeka, objavio je u utorak gradonačenik Bjelovara Dario Hrebak.
Uz izdavanje građevinske, pokrenuta je i javna nabava za izvođača radova, što je još jedan korak bliže gradnji Arene Bjelovar, modernog nogometnog stadiona vrijednog 13 milijuna eura.
Time jedan od najvećih sportskih projekata u državi ulazi u novu fazu, potvrđujući status Bjelovara kao jednog od najvećih gradilišta u Hrvatskoj.
S 5000 sjedećih mjesta, stadion će zadovoljavati sve uvjete za igranje HNL-a i pretkola europskih utakmica. U sklopu kompleksa niknut će i prva zatvorena streljana za malokalibarsku pušku i pištolj u zemlji, namijenjena olimpijcu Miranu Maričiću, prvom Bjelovarčaninu koji je osvojio olimpijsku medalju.
Grad Bjelovar posljednjih godina prolazi kroz intenzivan razvoj, a od čak 35 projekata u realizaciji, poseban naglasak je na sportskoj infrastrukturi u koju ulažu oko 100 milijuna eura.
Kruna tih ulaganja bit će upravo Arena Bjelovar, projekt mladog arhitekta Matije Novaka koji predviđa dogradnju postojećeg Gradskog stadiona.
U sklopu kompleksa već je izgrađeno i pet velikih nogometnih terena, čime se stvara ozbiljan nogometni kamp. Početak radova očekuje se u ožujku 2026., a završetak je planiran za srpanj 2027, kaže gradonačelnik.
Novi stadion imat će kapacitet od 5040 sjedećih mjesta te dodatnih 140 mjesta u VIP ložama, čime će u potpunosti zadovoljiti stroge kriterije za licenciranje utakmica HNL-a i međunarodnih utakmica.
Projektom se planira izgradnja nove istočne tribine te dogradnja bočnih krila na postojeću glavnu tribinu, čime će se cijeli kompleks povezati u jedinstvenu arhitektonsku cjelinu.
U prizemlju glavne tribine uredit će se prostori za VAR tehnologiju i intervjue, dok će se na katu izgraditi novi prostori za medije, prvu pomoć i VIP salon. Cijeli stadion bit će u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom, s posebnim mjestima na tribinama i dizalom koje će povezivati sve razine.
Ispod novih tribina smjestit će se i brojni prateći sadržaji, od svlačionica, sale za press konferencije i TV studija, do fan shopa, restorana i poslovnih prostora.
Posebna vrijednost projekta je izgradnja moderne zatvorene streljane za malokalibarsku pušku, pištolj i zračno oružje, prve takve u Hrvatskoj.
Smještena ispod nove istočne tribine, streljana je projektirana kako bi bjelovarskom olimpijcu i osvajaču brončane medalje, Miranu Maričiću, osigurala vrhunske uvjete za trening tijekom cijele godine.
"Ovo će podići cijelu hrvatsku streljačku scenu na novu razinu. Zimi nemamo gdje trenirati s malim kalibrom, dok kolege već počinju s pripremama. Ovdje ćemo napokon imati sve uvjete", izjavio je Maričić, koji je do sada na pripreme morao putovati u Budimpeštu.
Streljana će imati osam staza za gađanje na 50 i 25 metara te dvadeset staza za zračno oružje na 10 metara. Iako nije namijenjena međunarodnim natjecanjima, bit će ključna za treninge hrvatskih strijelaca.
Arena Bjelovar projektirana je prema najvišim standardima održivosti. Gotovo cijeli krov bit će prekriven solarnom elektranom koja će objektu osigurati energetsku samoodrživost, pa čak i proizvodnju viška energije.
Sustav za navodnjavanje terena koristit će vodu iz vlastitog zdenca, a posebna pažnja posvećena je i prometnom rješenju s novim parkiralištima i velikim navijačkim trgom na južnoj strani.
Cijeli projekt sufinancirat će se i sredstvima iz Urbanog razvojnog fonda HBOR-a, od čega se planira dobiti 4,5 milijuna eura bespovratnih sredstava.
Ovim projektom te već postojećim modernim stadionom u Ždralovima, Bjelovar će postati jedini grad u Hrvatskoj s dva nova nogometna stadiona, potvrđujući status sportskog središta regije.
