Obavijesti

Galerija

Komentari 0
FOTO: IZDALI GRAĐEVINSKU

Stiglo zeleno svjetlo za gradnju novog hrvatskog stadiona! Evo kad kreće i kad će biti završena

Bjelovar dobiva ultra-moderan stadion vrijedan 13 milijuna eura! Arena Bjelovar imat će 5000 sjedećih mjesta, a u sklopu kompleksa bit će i streljana za olimpijca Mirana Maričića
Stiglo zeleno svjetlo za gradnju novog hrvatskog stadiona! Evo kad kreće i kad će biti završena
Izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar. Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice Mladost Ždralovi - Rijeka, objavio je u utorak gradonačenik Bjelovara Dario Hrebak. | Foto: Dario Hrebak/Facebook
1/51
Izdana je građevinska dozvola za gradnju nogometnog stadiona Arena Bjelovar. Sjajna vijest uoči sutrašnje kup utakmice Mladost Ždralovi - Rijeka, objavio je u utorak gradonačenik Bjelovara Dario Hrebak. | Foto: Dario Hrebak/Facebook
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025